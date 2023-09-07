Стало хуже. На парковке у «падающего» дома в Омске так и не начали ремонт

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:03
Updated Сегодня, 02:03
Город55 продолжает следить за эпопеей с парковкой у дома по улице 3-я Енисейская, 28/1, которая в один прекрасный день чуть было не сползла в овраг.
После прошлой нашей публикации, где мы, в частности, указывали на то, что потенциально опасный объект практически никак не огорожен, на месте ЧП произошли разительные изменения — появился более-менее приличный забор из профнастила.
Во всяком случае, свободный доступ к детской площадке, который был ранее, теперь практически отсутствует. Хотя попасть за этот заборчик не составит никакого труда — охраны там нет, да и вход открыт для всех и каждого.
Никаких работ на месте по-прежнему не видно, отсутствует и какая-либо строительная техника. Хотя, справедливости ради, можно заметить свежие сваи, которые пока что мирно дожидаются своего часа.
Мы не отказали себе в удовольствии и прогулялись за забором, посмотрели и оценили масштаб проблемы. Сейчас парковка, да и вообще площадка перед домом, это одна большая яма с бетонными плитами, которые вроде как и удерживают конструкцию от сползания в овраг к речке Замарайке.
Самый проблемный участок, как Город55 рассказывал ранее, вырвали с корнем — остались только обломки свай с арматурой.
Собственно, если присмотреться, то можно заметить, что на этих самых сваях и стояли массивные бетонные «барьеры», которые держали площадку. Вот только местами и под ними просел грунт, да и сами плиты слегка наклонились в сторону оврага. По сути, от падения их удерживает земляная насыпь с другой стороны и те самые сваи. Вопрос — удержат ли, или придется и их вырывать под корень.
Также можно заметить, что сползание грунта отнюдь не прекратилось. Например, разрыв между плитами у одного из краев проблемной парковки ранее был чуточку меньше.
Да и, судя по всему, разрушение продолжается, например, вот на этом месте уже проседает тротуарная плитка на пешеходной дорожке. И находится сей участок буквально в паре метров от стены дома.
Да и от ямы, где когда-то находилась просевшая парковка, до новостройки не более десятка метров. Потому весьма интересно, а как там чувствует себя фундамент дома?
Но более всего волнует вопрос, когда же, собственно, начнется восстановление или хоть какой-то ремонт? На дворе осень, скоро начнется сезон обильных дождей, да и зима не за горами.
Напомним, что ЧП с этой парковкой обещали круглосуточно «мониторить» в мэрии Омска и городской прокуратуре. Уверены, что следят, вот только драгоценное время уходит.
Добавим, что ранее Город55 рассказывал, кто и как строил эти дома и эту многострадальную парковку и кому, по всей видимости, теперь все это «добро» исправлять.