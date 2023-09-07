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Восстанавливать проблемную парковку не торопятся

Стало хуже. На парковке у «падающего» дома в Омске так и не начали ремонт

7 сентября 2023, 02:03
Фото: Город55
Восстанавливать проблемную парковку не торопятся

В Омске не торопятся ремонтировать парковку у «падающего» дома на 3-й Енисейской

Однако потенциально опасное место хотя бы огородили вполне приличным забором и завезли сваи.

Город55 продолжает следить за эпопеей с парковкой у дома по улице 3-я Енисейская, 28/1, которая в один прекрасный день чуть было не сползла в овраг.

«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт
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После прошлой нашей публикации, где мы, в частности, указывали на то, что потенциально опасный объект практически никак не огорожен, на месте ЧП произошли разительные изменения — появился более-менее приличный забор из профнастила.

Еще пару недель назад опасное место было никак не огороженоЕще пару недель назад опасное место было никак не огорожено
Сейчас проблемный участок по всему периметру огородили забором из профнастилаСейчас проблемный участок по всему периметру огородили забором из профнастила
Еще пару недель назад опасное место было никак не огорожено
Фото: Город55

Во всяком случае, свободный доступ к детской площадке, который был ранее, теперь практически отсутствует. Хотя попасть за этот заборчик не составит никакого труда — охраны там нет, да и вход открыт для всех и каждого.

Детскую площадку обезопасилиДетскую площадку обезопасили
Осталась только узкая тротуарная дорожкаОсталась только узкая тротуарная дорожка
Попасть за ограждение можно без труда - вход открыт и не охраняетсяПопасть за ограждение можно без труда - вход открыт и не охраняется
Детскую площадку обезопасили
Фото: Город55

Никаких работ на месте по-прежнему не видно, отсутствует и какая-либо строительная техника. Хотя, справедливости ради, можно заметить свежие сваи, которые пока что мирно дожидаются своего часа.

За забором появились свежие сваиЗа забором появились свежие сваи
За забором появились свежие сваи
Фото: Город55

Мы не отказали себе в удовольствии и прогулялись за забором, посмотрели и оценили масштаб проблемы. Сейчас парковка, да и вообще площадка перед домом, это одна большая яма с бетонными плитами, которые вроде как и удерживают конструкцию от сползания в овраг к речке Замарайке.

От парковки осталась дона большая ямаОт парковки осталась дона большая яма
Вот эти бетонные конструкции и удерживают площадку от сползания в оврагВот эти бетонные конструкции и удерживают площадку от сползания в овраг
Сейчас все плиты раскопали до основанияСейчас все плиты раскопали до основания
От парковки осталась дона большая яма
Фото: Город55

Самый проблемный участок, как Город55 рассказывал ранее, вырвали с корнем — остались только обломки свай с арматурой.

Проблемный участок ликвидировали полностьюПроблемный участок ликвидировали полностью
Остались только обломки свай с арматуройОстались только обломки свай с арматурой
Проблемный участок ликвидировали полностью
Фото: Город55

Собственно, если присмотреться, то можно заметить, что на этих самых сваях и стояли массивные бетонные «барьеры», которые держали площадку. Вот только местами и под ними просел грунт, да и сами плиты слегка наклонились в сторону оврага. По сути, от падения их удерживает земляная насыпь с другой стороны и те самые сваи. Вопрос — удержат ли, или придется и их вырывать под корень.

Массивные бетонные "барьеры" держатся на сваяхМассивные бетонные "барьеры" держатся на сваях
Местами и под ними просел грунтМестами и под ними просел грунт
С другой стороны их удерживает лишь земляная насыпьС другой стороны их удерживает лишь земляная насыпь
Массивные бетонные "барьеры" держатся на сваях
Фото: Город55

Также можно заметить, что сползание грунта отнюдь не прекратилось. Например, разрыв между плитами у одного из краев проблемной парковки ранее был чуточку меньше.

Плиты расходятся и по сей деньПлиты расходятся и по сей день
Плиты расходятся и по сей день
Фото: Город55

Да и, судя по всему, разрушение продолжается, например, вот на этом месте уже проседает тротуарная плитка на пешеходной дорожке. И находится сей участок буквально в паре метров от стены дома.

Провал пошел и на пешеходную дорожкуПровал пошел и на пешеходную дорожку
От дорожки до стены дома буквально пару метровОт дорожки до стены дома буквально пару метров
Провал пошел и на пешеходную дорожку
Фото: Город55

Да и от ямы, где когда-то находилась просевшая парковка, до новостройки не более десятка метров. Потому весьма интересно, а как там чувствует себя фундамент дома?

От места, где была проблемная парковка, до дома не более десятка метровОт места, где была проблемная парковка, до дома не более десятка метров
От места, где была проблемная парковка, до дома не более десятка метров
Фото: Город55

Но более всего волнует вопрос, когда же, собственно, начнется восстановление или хоть какой-то ремонт? На дворе осень, скоро начнется сезон обильных дождей, да и зима не за горами.

Никаких работ на месте ЧП по-прежнему не ведетсяНикаких работ на месте ЧП по-прежнему не ведется
Никаких работ на месте ЧП по-прежнему не ведется
Фото: Город55

Напомним, что ЧП с этой парковкой обещали круглосуточно «мониторить» в мэрии Омска и городской прокуратуре. Уверены, что следят, вот только драгоценное время уходит.

Омская прокуратура занялась выявлением причины обвала грунта на 3-й Енисейской
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Добавим, что ранее Город55 рассказывал, кто и как строил эти дома и эту многострадальную парковку и кому, по всей видимости, теперь все это «добро» исправлять.

Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской
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Когда у падающего дома начнутся реальные работы - неизвестно
Видео: Город55
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