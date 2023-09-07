Стало хуже. На парковке у «падающего» дома в Омске так и не начали ремонт

Собственно, если присмотреться, то можно заметить, что на этих самых сваях и стояли массивные бетонные «барьеры», которые держали площадку. Вот только местами и под ними просел грунт, да и сами плиты слегка наклонились в сторону оврага. По сути, от падения их удерживает земляная насыпь с другой стороны и те самые сваи. Вопрос — удержат ли, или придется и их вырывать под корень.