Сослали на север. Дмитрий Ушаков отправится курировать северные районы Омской области

Напомним, что в областном правительстве Ушаков отвечает за сельское хозяйство, природопользование и лесное регулирование. Врио губернатора считает, что это отличный кандидат на должность куратора отдаленных районов Омской области. По его словам, этим территориям необходимо повышенное внимание.