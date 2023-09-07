Сослали на север. Дмитрий Ушаков отправится курировать северные районы Омской области

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Дмитрий Ушаков поблагодарил заместителя главы региона за оказанное доверие и уже строит планы по развитию северных районов.
«В новом статусе предстоит решить сразу несколько задач. Это вовлечение неиспользованных земель в сельскохозяйственный оборот, поддержка животноводства, введение северных коэффициентов, а также реализация трех проектов в области лесопереработки. И обязательные — минимум один раз в две недели — выезды в северные районы», — отметил первый зам Хоценко.
Напомним, что в областном правительстве Ушаков отвечает за сельское хозяйство, природопользование и лесное регулирование. Врио губернатора считает, что это отличный кандидат на должность куратора отдаленных районов Омской области. По его словам, этим территориям необходимо повышенное внимание.
«Именно эти направления нужны для того, чтобы север жил, динамично развивался, и сокращался отток населения. У нас уже есть планы и перспективные проекты в части лесопереработки и сельского хозяйства», — добавил Виталий Хоценко.