Сократилась на 10%. За восемь месяцев в Омской области умерло 16003 человека

В Омской области за восемь месяцев 2023 года зафиксировали 16003 летальных исхода. Это меньше на 1787 человек, чем за аналогичный период прошлого года, когда смертей было 17790. Информацией о регистрации актов гражданского состояния за январь–август 2023 года поделилось управление ЗАГС Омской области, Город55 сравнил ее с данными 2022 года.