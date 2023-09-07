Сократилась на 10%. За восемь месяцев в Омской области умерло 16003 человека

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В Омской области за восемь месяцев 2023 года зафиксировали 16003 летальных исхода. Это меньше на 1787 человек, чем за аналогичный период прошлого года, когда смертей было 17790. Информацией о регистрации актов гражданского состояния за январь–август 2023 года поделилось управление ЗАГС Омской области, Город55 сравнил ее с данными 2022 года.
В августе в регионе умерло 1897 человек, из них в Омске — 1122. Лидер по количеству смертей последние полгода не меняется — это Кировский округ: в августе здесь было зарегистрировано 337 летальных исходов. Среди районов Омской области больше всего человек умерло в Исилькульском (51), Омском (54) и Тарском (52).
Родилось в августе этого года 1548 детей, больше чем в предыдущие месяцы. В омских роддомах на свет появилось 1016 детей. В антилидерах рейтинга Большеуковский и Тевризский район, где родилось по 2 ребенка.
Всего же с начала года в Омской области появилось на свет 10502 человека, то есть в 1,5 раза меньше количества умерших. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го рождаемость сократилась на 379 человек.
Ранее Город55 рассказывал о ситуации с заключением и расторжением браков в регионе. На две свадьбы приходится по одному разводу. При этом август стал рекордным по числу как образовавшихся, так и распавшихся официально пар.