СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с пострадавшим ребенком в Москве

Posted Сегодня, 20:51
Published Сегодня, 20:51
Modified Сегодня, 20:55
Updated Сегодня, 20:55
В рамках расследования возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом пишет 360tv.ru.
Согласно данным следствия, водитель автомобиля такси на Нижегородской улице сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу, где получил медицинскую помощь.
Предполагается, что водитель такси проехал на красный свет светофора, расположенного на перекрестке с пешеходным переходом. Прокуратура взяла расследование дорожного происшествия под свой контроль.
По информации СК, водитель такси задержан, с ним проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы. Следователи также допрашивают свидетелей произошедшего.