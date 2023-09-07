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Published Сегодня, 20:51

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СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с пострадавшим ребенком в Москве

7 сентября 2023, 20:51
По факту аварии в центре Москвы с участием автомобиля, предоставляющего услуги такси, следователи ГУ СК России начали расследование уголовного дела. Об этом появилась публикация в Telegram-канале ведомства.

В рамках расследования возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом пишет 360tv.ru.

Согласно данным следствия, водитель автомобиля такси на Нижегородской улице сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу, где получил медицинскую помощь.

Предполагается, что водитель такси проехал на красный свет светофора, расположенного на перекрестке с пешеходным переходом. Прокуратура взяла расследование дорожного происшествия под свой контроль.

По информации СК, водитель такси задержан, с ним проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы. Следователи также допрашивают свидетелей произошедшего.

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