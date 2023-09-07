СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с пострадавшим ребенком в Москве

По факту аварии в центре Москвы с участием автомобиля, предоставляющего услуги такси, следователи ГУ СК России начали расследование уголовного дела. Об этом появилась публикация в Telegram-канале ведомства.