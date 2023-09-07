«Синергия» открыла доступ к корпоративной образовательной платформе с ИИ

Это платформа с глубоко интегрированной нейросетью, на которой можно создавать тексты любого жанра и сложности и создавать тематические планы курса под определенные компетенции. Разработчики позаботились о том, чтобы разрабатывать курсы было несложно и интуитивно понятно. Пользователи Synergy HUB могут менять положение блоков, расставлять их под нужные категории, размещать корпоративный университет на базе Synergy HUB на собственном брендированном домене. То есть внутреннее рабочее пространство платформы можно подстраивать под свои запросы.