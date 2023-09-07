«Синергия» открыла доступ к корпоративной образовательной платформе с ИИ

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Пользователи платформы могут разместить на ней собственные курсы и воспользоваться готовыми учебными программами «Синергии».
Это платформа с глубоко интегрированной нейросетью, на которой можно создавать тексты любого жанра и сложности и создавать тематические планы курса под определенные компетенции. Разработчики позаботились о том, чтобы разрабатывать курсы было несложно и интуитивно понятно. Пользователи Synergy HUB могут менять положение блоков, расставлять их под нужные категории, размещать корпоративный университет на базе Synergy HUB на собственном брендированном домене. То есть внутреннее рабочее пространство платформы можно подстраивать под свои запросы.
В числе прочего в Synergy HUB есть сервис вебинаров, коммуникационная и ивент-платформа, а также образовательные библиотеки от крупнейшего в стране частного университета. Также здесь размещены курсы по обучению «гибким» навыкам, бизнес-программы для обучения топ-лидеров Synergy Business, различные материалы по переподготовке и повышению квалификации.
Президент «Синергии» Вадим Лобов назвал платформу легким и интуитивно понятным инструментом для обучения сотрудников.
«Это доступ к огромной библиотеке наших образовательных материалов, которые мы в „Синергии“ собирали много лет. Это возможность привить работникам любовь к обучению в течение всей жизни. Мы много лет исповедуем эту философию, и именно благодаря ей наши выпускники добиваются выдающихся карьерных успехов», — сказал президент «Синергии» Вадим Лобов.