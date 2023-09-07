Россия и Израиль будут совместно развивать кинопроизводство

Россия и Израиль будут не только создавать совместные фильмы, но и представлять их на международных кинофестивалях. Соглашение позволит обмениваться опытом и создавать совместные проекты в сфере кино. Кроме того, оно поможет увеличить прокатные возможности российско-израильских фильмов и даст дополнительные средства киноиндустрии обеих стран.