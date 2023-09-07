Россия и Израиль будут совместно развивать кинопроизводство

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Глава Минкультуры отметила, что данное соглашение является важным событием для кинематографистов двух стран. «Впереди масса планов, и это соглашение, уверена, будет способствовать выходу нашей совместной работы на новый уровень», — подчеркнула Ольга Любимова. Об этом пишет 56orb.ru.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви отметил, что подписание соглашения даст дополнительный импульс развитию культурных связей между Россией и Израилем. «Я уверен, совместных фильмов будет очень много. Продюсеры заинтересованы в обмене опытом. Израильские картины очень сильные и сняты на высоком уровне», — сказал Александр Бен Цви.
Россия и Израиль будут не только создавать совместные фильмы, но и представлять их на международных кинофестивалях. Соглашение позволит обмениваться опытом и создавать совместные проекты в сфере кино. Кроме того, оно поможет увеличить прокатные возможности российско-израильских фильмов и даст дополнительные средства киноиндустрии обеих стран.
Уже сейчас Россия и Израиль сотрудничают в сфере кино. Израильские фильмы участвуют в Московском международном кинофестивале. Также будет проведен Фестиваль израильского кино в пяти городах России. Израиль планирует принять участие в Международном студенческом фестивале ВГИК.
Министр Ольга Любимова пригласила израильских партнеров принять участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме. На нем будут обсуждаться идеи, тенденции и актуальные вопросы развития культурной среды.
Переговоры о подписании соглашения с Израилем длились почти пятнадцать лет. Они начались в 2009 году по инициативе Израиля.