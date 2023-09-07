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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Родители должны следить за режимом труда и отдыха детей, советует психолог

7 сентября 2023, 09:15
Детский психолог Варвара Кокурина подчеркнула, что в начале учебного года не следует перегружать школьников. Эксперт рекомендует постепенно вводить нагрузку и не приступать к полной программе с первых дней.

Психолог также подчеркнула, что родители должны следить за режимом труда и отдыха своих детей. Не стоит записывать ребенка на все кружки сразу, лучше дать ему возможность адаптироваться постепенно. В этот непростой период наиболее важно для ребенка получить внимание и любовь родителей, пишет Pravda.Ru.

По мнению психолога, адаптационный период после летних каникул длится около двух недель для всех школьников, кроме первоклассников. В течение этого времени следует постепенно увеличивать режим и входить в более четкий расписание. Главная цель — привыкнуть к новому режиму. При этом у первоклассников, в отличие от остальных, адаптация может занять значительно больше времени, до полугода или даже года.

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