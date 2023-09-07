«Произошло уже 35 возгораний». МЧС предупредило омичей об опасности обогревателей

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
По данным статистики, с начала 2023 года произошло уже 35 возгораний обогревателей. Связано это, в первую очередь, с неисправностью электрообогревательных приборов и невнимательным отношением к ним.
В МЧС отмечают, что за аналогичный период прошлого года произошло 11 несчастных случаев по этой причине. То есть, за год показатель вырос более чем в 3 раза.
«Впереди еще осенние и зимние месяцы, когда омичи будут использовать для обогрева жилья нагреватели. Поэтому мы напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставляйте без внимания обогревательные приборы и выключайте их, уходя из дома, а также избегайте перегрузок электросетей. Не сушите на обогревателях вещи и не оставляйте включенными на ночь», — просит главный госинспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков.