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«Произошло уже 35 возгораний». МЧС предупредило омичей об опасности обогревателей

7 сентября 2023, 08:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

МЧС попросило омичей ответственнее относиться к электрообогревательным приборам

По данным министерства, в этом году количество возгораний обогревателей более чем в 3 раза превышает прошлогодние показатели.

По данным статистики, с начала 2023 года произошло уже 35 возгораний обогревателей. Связано это, в первую очередь, с неисправностью электрообогревательных приборов и невнимательным отношением к ним.

В МЧС отмечают, что за аналогичный период прошлого года произошло 11 несчастных случаев по этой причине. То есть, за год показатель вырос более чем в 3 раза.

«Впереди еще осенние и зимние месяцы, когда омичи будут использовать для обогрева жилья нагреватели. Поэтому мы напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставляйте без внимания обогревательные приборы и выключайте их, уходя из дома, а также избегайте перегрузок электросетей. Не сушите на обогревателях вещи и не оставляйте включенными на ночь», — просит главный госинспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков.
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#Омск#Омская область#Отопление#Безопасность#Отопительный сезон#Пожарная безопасность#Новости#Правила безопасности#Противопожарная безопасность#Анастасия Баянова#Обогреватели
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