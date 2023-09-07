При участии Виталия Хоценко омским сельским больница передали 30 новых машин

Машины предназначены для выезда врачей на дом к пациентам и транспортировки анализов и лекарств. Автомобили поступили в 17 районных больниц по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели выделили почти 40 млн рублей, из которых 18,8 млн — из федерального бюджета и 20,9 млн — из областного.