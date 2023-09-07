При участии Виталия Хоценко омским сельским больница передали 30 новых машин

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Сегодня, 7 сентября, районным больницам Омской области передали 30 новых автомобилей: 24 «УАЗа» повышенной проходимости и 6 седанов «Лада Гранта».
Машины предназначены для выезда врачей на дом к пациентам и транспортировки анализов и лекарств. Автомобили поступили в 17 районных больниц по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели выделили почти 40 млн рублей, из которых 18,8 млн — из федерального бюджета и 20,9 млн — из областного.
«Сегодня мы передаем в систему здравоохранения очередные 30 санитарных машин. Впереди у нас осень, сезонный подъем заболеваний, жителям потребуется ваша помощь и транспорт, чтобы выезжать — померить температуру, поставить уколы, сделать назначение по лечению или помочь довести человека до центральной районной больницы. Вездеходный транспорт в этом сослужит добрую службу», — сказал Виталий Хоценко.
Врио губернатора Омской области добавил, что в дальнейшем планируется обновление автопарка. В 2024 году должны поступить 35 машин на сумму в 47 млн рублей.
«Финансирование этой партии из тридцати машин обеспечено пополам с федеральным бюджетом в рамках нацпроекта. В ноябре мы передадим очередные 17 автомобилей скорой медицинской помощи, которые получим по линии Минздрава России и Минпромторга РФ», — отметил Виталий Хоценко.
За два предыдущих года в Омскую область поступили 232 новых медицинских автомобиля на общую сумму более 175 млн рублей.