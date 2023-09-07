Петр Толстой предложил выйти из ЮНЕСКО из-за политизированности организации

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Проблема возникла на фоне новостей о планах построить туристические центры на Байкале и на Камчатке. Недовольство ЮНЕСКО также вызвал законопроект, допускающий ограниченную вырубку лесов около Байкала. При этом, по статистике, лесные пожары ежегодно становятся причиной уничтожения миллионов гектаров леса, тогда как строительство курортов России вряд ли приводит к вырубке 1000 гектаров в год, однако проблема пожаров вызывает у уважаемых организаций намного меньше беспокойства, чем строительство туробъектов.
«Взаимодействовать — это одно, а слепо подчиняться их указкам — совсем другое», — утверждает Петр Толстой. По информации ТАСС, депутат считает: в подобных международных организациях Россия должна отстаивать собственные экономические и геополитические интересы, а не обеспечивать поддержку решениям западного истеблишмента относительно того, что они позволяют нашей стране, а что нет.
Вслед за Байкалом, островом Врангеля и всем Западным Кавказом ЮНЕСКО пытается добавить в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, природный объект «Вулканы Камчатки». Этот вопрос предполагается затронуть на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде. Сложившуюся ситуацию комментируют «Новые известия».
Петр Толстой предположил, что это пример использования международных площадок для оказания давления на страну в политических целях, ведь в течение 30 лет у них это получалось. Видимо, они намерены это делать и впредь.
Три из четырех локаций, оказавшихся в списке ЮНЕСКО, объединяет не только статус уникальных природных объектов, но и наличие репутации востребованных туристами мест. Поездка на Камчатку — мечта многих, и в последнее время ее становится все проще реализовать: открываются отели, улучшается сервис, туры падают в цене. Очевидно, что вслед за интересом туристов объекты вызывают интерес девелоперов.
Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, насчитывает 57 объектов: от природных территорий до исторических кварталов или отдельных зданий. Больше всего проблемных объектов в Африке. Но встречаются в этом списке и вполне благополучные страны. В частности, в списке оказался горнопромышленный ландшафт Рошия-Монтанэ в Румынии, сформированный почти 2 тысячи лет назад. Угрозой ему сочли факт проведения в этом районе работ по добыче золота.
Еще одна природная территория, попавшая в этот список, — Йеллоустонский национальный парк США. Причина — ведение добычи полезных ископаемых вблизи границ парка. В 2003 году с парка сняли статус объекта, находящегося под угрозой.
При этом нет примеров, когда где-то в мире предъявляли претензии в связи с развитием именно туристической инфраструктуры и обеспечением безопасного и экологичного доступа туристов к объектам природного наследия. Можно привести массу примеров, когда особо охраняемые территории не превращались в лес, обнесенный забором, а развивались совместно с бизнесом.
Почему же в таком случае бизнесменам других стран позволено строить отели, открывать рестораны и развивать туристическую сферу, а руководителям российских проектов нет? Вряд ли потому, что в России не умеют разрабатывать экологичные объекты. Напрашивается вывод, что забота о природе и об уникальных озерах и вулканах имеет к этой ситуации мало отношения.