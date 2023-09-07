Петр Толстой предложил выйти из ЮНЕСКО из-за политизированности организации

Проблема возникла на фоне новостей о планах построить туристические центры на Байкале и на Камчатке. Недовольство ЮНЕСКО также вызвал законопроект, допускающий ограниченную вырубку лесов около Байкала. При этом, по статистике, лесные пожары ежегодно становятся причиной уничтожения миллионов гектаров леса, тогда как строительство курортов России вряд ли приводит к вырубке 1000 гектаров в год, однако проблема пожаров вызывает у уважаемых организаций намного меньше беспокойства, чем строительство туробъектов.