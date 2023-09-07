Омский «Центр недвижимости» окончательно присоединили к другому БУ

Напомним: ЦНДИР еще недавно был МУПом, но в начале 2023 года его преобразовали в БУ. После присоединения «Центра недвижимости» к ЦСХИ именно последний будет сдавать в аренду муниципальную недвижимость и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками, а курировать эту деятельность будет департамент общественных отношений (ЦНДИРом управлял депимущества).