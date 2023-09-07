Омский «Центр недвижимости» окончательно присоединили к другому БУ

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
Бюджетное учреждение города Омска «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» окончательно прекратило самостоятельное существование. Город55 уже писал о начавшемся присоединении этого БУ к «Центру содержания и хранения имущества», а вчера, 6 сентября, стало известно, что эта процедура завершилась. Было подано «заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица».
Напомним: ЦНДИР еще недавно был МУПом, но в начале 2023 года его преобразовали в БУ. После присоединения «Центра недвижимости» к ЦСХИ именно последний будет сдавать в аренду муниципальную недвижимость и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками, а курировать эту деятельность будет департамент общественных отношений (ЦНДИРом управлял депимущества).
Руководит ЦНДИРом с 11 мая врио директора Марина Мазур.