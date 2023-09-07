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Published Сегодня, 11:40

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Омский суд наказал водителя гидроцикла, который убил человека по неосторожности

7 сентября 2023, 11:40
Фото: 1MI
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О вынесении приговора сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Суд установил, что в июле 2022 года подсудимый столкнулся с надувным аттракционом во время поездки на гидроцикле по Иртышу. В результате происшествия один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Также виновный должен выплатить 1 млн рублей в счет компенсации за причиненный моральный вред, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, что после наезда на водные сани осужденный скрылся. Его нашли только через три дня после несчастного случая. Погибшим в результате столкновения оказался 22-летний курсанта Омского автобронетанкового института.

В Омске будут судить обвиняемых в смерти 22-летнего курсанта на водных санях
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#Омск#Прокуратура#Нарушения#Смерть человека#Приговор#Оглашение приговора#Нарушение закона#Анастасия Баянова
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