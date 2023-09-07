Омский суд наказал водителя гидроцикла, который убил человека по неосторожности

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Суд установил, что в июле 2022 года подсудимый столкнулся с надувным аттракционом во время поездки на гидроцикле по Иртышу. В результате происшествия один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Также виновный должен выплатить 1 млн рублей в счет компенсации за причиненный моральный вред, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Напомним, что после наезда на водные сани осужденный скрылся. Его нашли только через три дня после несчастного случая. Погибшим в результате столкновения оказался 22-летний курсанта Омского автобронетанкового института.