Омский «Авангард» посвятит сегодняшний матч памяти ярославского «Локомотива»

Напомним, что хоккейная команда «Локомотива» из 26 человек погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Это случилось под Ярославлем. В тот день также не стало четырех тренеров, семерых человек из состава персонала команды, а также семи членов экипажа.