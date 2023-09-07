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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

иллюстрация

Омский «Авангард» посвятит сегодняшний матч памяти ярославского «Локомотива»

7 сентября 2023, 05:18
Фото: Город55
иллюстрация
Болельщики смогут почтить память погибших в 2011 году хоккеистов.

Сегодня, 7 сентября, состоится матч «Авангарда» и екатеринбургского клуба «Автомобилист». Встречу запланировали на «G-Drive Арене». Ее посвятят памяти команды «Локомотив».

На трибунах «G-Drive Арены» выделят 44 места и обозначат их шарфами ХК «Локомотив». Это будет знаком, что команда навсегда в сердцах. На «Арене Плаза» поставят мемориал, где болельщики смогут возложить цветы в память о погибших. Игра начнется с минуты молчания.

Жена вратаря «Авангарда» Александра Вьюхина, который играл за «Локомотив», Елена Вьюхина сделает стартовое вбрасывание.

Напомним, что хоккейная команда «Локомотива» из 26 человек погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Это случилось под Ярославлем. В тот день также не стало четырех тренеров, семерых человек из состава персонала команды, а также семи членов экипажа.

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#Спорт#Хоккей#Омск#Омская область#Матч#Новости#Алина Ясинская
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