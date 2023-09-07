Омский «Авангард» драматично одолел «Автомобилист» в овертайме

Вторую двадцатиминутку гости начали дерзко и активно, и омичам пришлось весьма потрудиться, чтобы изменить сей игровой момент. На 5 минуте периода Зият Пайгин ошибся на выходе из зоны и «Автомобилист» мог размочить счет, но не срослось. Буквально следом «ястребы» провели быструю атаку и Кирилл Панюков забил свою первую шайбу за «Авангард». Далее омичи продолжили хозяйничать в зоне екатеринбуржцев, хоть и без бросков, но все же. Эти самые броски, а точнее один, в исполнении Буше, не заставил себя ждать и «ястребы» удвоили преимущество. Следом могли и утроить, но на этот раз Аликин справился. За экватором встречи «Автомобилист» получил большинство, давил, старался, нагружал Демченко и пропустил выход два в одного, но новых голов не случилось. Далее омичи опять подолгу «зависали» у ворот соперника, создавая момент за моментом, и могли забивать еще как минимум одну, но не в этот раз. В концовке «Автомобилист» добавил, соорудил затяжную атаку, насел на Демченко, который вроде бы накрыл шайбу после броска, ан нет она в воротах, — 2:1. Гол записали на счет Кертиса Валка. На том команды и ушли в раздевалки.