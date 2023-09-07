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Published Сегодня, 16:07

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Updated Сегодня, 16:37

Омичи одерживают победу во втором матче подряд

Омский «Авангард» драматично одолел «Автомобилист» в овертайме

7 сентября 2023, 16:07
Фото: ХК Авангард
Омичи одерживают победу во втором матче подряд

Омский «Авангард» в овертайме дожал «Автомобилист» на домашнем льду

«Ястребы» одерживают вторую подряд победу на старте регулярного Чемпионата КХЛ.

Сегодня на G-Drive Арене омский «Авангард» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в этом матче со счетом 3:2 праздновали хозяева льда.

Как ранее сообщал Город55, в память о трагедии с ярославским «Локомотивом» 44 места на ледовой арене были выделены шарфами, а «ястребы» вышли на лед с памятными нашивками. Стартовое вбрасывание провела Елена Вьюхина, супруга легендарного вратаря «Авангарда» Александра Вьюхина, который погиб вместе с «Локомотивом» в этот день 12 лет назад.

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Фото: ХК Авангард

Матч начался с обмена атаками, но без особой остроты. Далее опасные выходы к воротам «Автомобилиста» поочередно оформили Игорь Мартынов и Богдан Киселевич вкупе с Иваном Телегиным, но до забитых шайб дело не дошло. Чуть погодя Владимир Ткачев ловко подобрал шайбу на пятачке гостей, нашел Рида Буше, который бросил в касание, но вратарь гостей Евгений Аликин справился. После пошла плотная игра на высоких скоростях и почти без остановок. «Ястребы» давили много и долго, цеплялись за шайбу в чужой зоне, гости огрызались, временами весьма опасно, так что Василий Демченко без дела не стоял. Ближе к финалу этого игрового отрезка омичи на отложенном штрафе имели реальный шанс открыть счет, но Аликин и в этот раз сдюжил. Не удалось «ястребам» реализовать и большинство, хотя были рядом, даже очень. В итоге на первый перерыв команды ушли с нулями на табло.

Вторую двадцатиминутку гости начали дерзко и активно, и омичам пришлось весьма потрудиться, чтобы изменить сей игровой момент. На 5 минуте периода Зият Пайгин ошибся на выходе из зоны и «Автомобилист» мог размочить счет, но не срослось. Буквально следом «ястребы» провели быструю атаку и Кирилл Панюков забил свою первую шайбу за «Авангард». Далее омичи продолжили хозяйничать в зоне екатеринбуржцев, хоть и без бросков, но все же. Эти самые броски, а точнее один, в исполнении Буше, не заставил себя ждать и «ястребы» удвоили преимущество. Следом могли и утроить, но на этот раз Аликин справился. За экватором встречи «Автомобилист» получил большинство, давил, старался, нагружал Демченко и пропустил выход два в одного, но новых голов не случилось. Далее омичи опять подолгу «зависали» у ворот соперника, создавая момент за моментом, и могли забивать еще как минимум одну, но не в этот раз. В концовке «Автомобилист» добавил, соорудил затяжную атаку, насел на Демченко, который вроде бы накрыл шайбу после броска, ан нет она в воротах, — 2:1. Гол записали на счет Кертиса Валка. На том команды и ушли в раздевалки.

В начале третьего периода «ястребы» получают большинство, входят в чужую зону, но до опасных бросков как-то не доводят. Уверенно отбились хоккеисты «Автомобилиста» и сходу насели на ворота Демченко, весьма и весьма опасно. Омичи мужественно блокировали броски, один из таких сбил с ног Телегина. Иван с трудом покинул площадку, надеемся, что обошлось без травм. Екатеринбуржцы откровенно пытались сравнять счет и намного чаще, чем омичи, оказывались у чужих ворот. Во второй половине периода неплохой шанс имели Телегин, который вернулся-таки на лед, Игумнов и Шулак, но голов не вышло. За 4 минуты до сирены «Автомобилист» стал репетировать финальный штурм и местами вполне удачно, — очень жарко было у ворот Демченко. За 2:30 гости сняли вратаря и навалились на хозяев льда уже в полную силу. Сей натиск был успешным и екатеринбуржцы сравняли счет. Шайбу забросил Валк, тем самым оформив дубль в этой игре. На последних секундах гости зарабатывают удаление и на том игра переходит в овертайм.

Дополнительное время омичи начали в большинстве, сняли вратаря и устроили свой штурм, но тщетно. А делее случилось что-то невероятно-фантастическое, — хоккеисты «Автомобилиста» дважды не попадают в пустые ворота с метровой дистанции. Эти промахи в итоге превратились в гол, который оформили омичи, — Иван Игумнов с передач Игоря Гераськина и Дамира Шарипзянова поставил точку в этом матче, — 3:2.

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