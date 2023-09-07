Омские ученые создали коммунального робота для уборки улиц и помощи МЧС

Предполагается, что умная машина не будет мешаться на дороге транспорту или пешеходам. Разработка проекта идет уже давно. Выпустить робота на улицы раньше мешали разные обстоятельства, в том числе пандемия. Однако в течение двух ближайших лет коммунального помощника полностью сконструируют и выпустят промышленный образец.