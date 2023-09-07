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Омские ученые создали коммунального робота для уборки улиц и помощи МЧС

Омские ученые создали коммунального робота для уборки улиц и помощи МЧС

7 сентября 2023, 08:29
Фото: Сергей Мельников
В ближайшие два года появится промышленный образец.

Ученые СибАДИ рассказали в рамках подкаста «Эврика» о разработке коммунального робота. Над проектом работают на кафедре «Строительная, подъемно-транспортная и нефтегазовая техника».

Пообщавшись с представителями различных сфер бизнеса и муниципального управления, ученые поняли, что необходимо создать универсальную платформу, чтобы функции робота можно было изменять в зависимости от требований заказчика. В первую очередь этот аппарат готовят для системы «Умный город». Робот сможет убирать снег и мусор без участия человека.

Фото: Сергей Мельников
«Изначально мы конкретно разрабатываем концепт робота-уборщика, но также его можно использовать и в сфере МЧС или, например, в военных целях. Что касается названия, то мы его еще не продумывали, поскольку все будет зависеть от той модели и того функционала, под которую та или иная модель будет предназначена», — рассказал «ОМСКРЕГИОНУ» доцент кафедры «Строительная, подъемно-транспортная и нефтегазовая техника» СибАДИ Сергей Игнатов.

Предполагается, что умная машина не будет мешаться на дороге транспорту или пешеходам. Разработка проекта идет уже давно. Выпустить робота на улицы раньше мешали разные обстоятельства, в том числе пандемия. Однако в течение двух ближайших лет коммунального помощника полностью сконструируют и выпустят промышленный образец.

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#Общество#Город#Наука#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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