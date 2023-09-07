Омская прокуратура потребовала отменить сделки о продаже причалов у Речного вокзала

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
В региональной прокуратуре рассказали о проверке, касающейся договоров купли-продажи причалов на площади Бухгольца. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что было нарушено законодательство о приватизации госимущества.
Речь идет о двух причальных сооружениях на реках Иртыш и Омь. Этим летом состоялся аукцион по их продаже. В июле 2023 года представители Росимущества по Омской области заключили с индивидуальным предпринимателем два договора купли-продажи причалов. Один из них спустили с молотка за сумму больше 1 млн рублей, второй — за сумму больше 1,1 млн рублей.
Прокуратура выяснила, что при проведении аукциона были допущены ошибки. В связи с этим сотрудники ведомства обратились в суд. Проведенные торги хотят признать недействительными, как и договоры купли-продажи. В скором времени Арбитражный суд Омской области рассмотрит это исковое заявление.