Омская прокуратура потребовала отменить сделки о продаже причалов у Речного вокзала

Речь идет о двух причальных сооружениях на реках Иртыш и Омь. Этим летом состоялся аукцион по их продаже. В июле 2023 года представители Росимущества по Омской области заключили с индивидуальным предпринимателем два договора купли-продажи причалов. Один из них спустили с молотка за сумму больше 1 млн рублей, второй — за сумму больше 1,1 млн рублей.