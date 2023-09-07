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Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

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Updated Сегодня, 03:47

иллюстрация

Омская прокуратура потребовала отменить сделки о продаже причалов у Речного вокзала

7 сентября 2023, 03:45
Фото: Город55
иллюстрация
Арбитражный суд еще не принял решения.

В региональной прокуратуре рассказали о проверке, касающейся договоров купли-продажи причалов на площади Бухгольца. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что было нарушено законодательство о приватизации госимущества.

Речь идет о двух причальных сооружениях на реках Иртыш и Омь. Этим летом состоялся аукцион по их продаже. В июле 2023 года представители Росимущества по Омской области заключили с индивидуальным предпринимателем два договора купли-продажи причалов. Один из них спустили с молотка за сумму больше 1 млн рублей, второй — за сумму больше 1,1 млн рублей.

Прокуратура выяснила, что при проведении аукциона были допущены ошибки. В связи с этим сотрудники ведомства обратились в суд. Проведенные торги хотят признать недействительными, как и договоры купли-продажи. В скором времени Арбитражный суд Омской области рассмотрит это исковое заявление.

Продать продали, а снести не разрешили. В Омской области решается судьба причала
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#Город#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Имущество#Сделка#Новости#Причал#Алина Ясинская
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