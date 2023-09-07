Омичка получила компенсацию по догазификации только после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Жительница Ленинского округа Омска смогла получить компенсацию за догазификацию только после вмешательства прокуратуры. Заявление о предоставлении положенной ей суммы женщина подавала в ноябре прошлого года, но документ вернули по формальным причинам.
Повторно омичка обратилась за компенсацией в марте 2023 года, заявление также вернули по технической ошибке.
Из-за нарушений прав местной жительницы прокуратура внесла представление главе округа. К настоящему времени компенсация выплачена полностью, ее сумма составила 110 тысяч рублей.
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