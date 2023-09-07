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Омичка получила компенсацию по догазификации только после вмешательства прокуратуры

7 сентября 2023, 05:29
Фото: 1MI
Иллюстрация
Глава Ленинского округа получил представление от прокуратуры из-за нарушения прав местной жительницы.

Жительница Ленинского округа Омска смогла получить компенсацию за догазификацию только после вмешательства прокуратуры. Заявление о предоставлении положенной ей суммы женщина подавала в ноябре прошлого года, но документ вернули по формальным причинам.

Повторно омичка обратилась за компенсацией в марте 2023 года, заявление также вернули по технической ошибке.

Из-за нарушений прав местной жительницы прокуратура внесла представление главе округа. К настоящему времени компенсация выплачена полностью, ее сумма составила 110 тысяч рублей.

Ранее Город55 рассказывал, кто имеет право на льготы при догазификации.

Омичам рассказали, кто имеет право на льготы при догазификации
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#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Компенсация#Администрация#Газификация#Права#Евгений Игишев#Догазификация
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