Обращение ОРОО «Омский совет ректоров» к омичам

9, 10 сентября 2023 года состоится важное событие для омского региона — выборы губернатора Омской области. Только от всех нас, зависит, каким будет наш регион. Каких бы политических взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании — это гражданский долг каждого из нас, проявление интересов к своей родине, заботе о её будущем. Убеждена, все мы заинтересованы в том, чтобы возглавил регион достойный, компетентный, энергичный руководитель, способный выполнить волю омичей и оправдать их доверие, обеспечить стабильность, развитие во всех сферах и национальное согласие, готовый отстаивать интересы региона.