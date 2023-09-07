Обращение ОРОО «Омский совет ректоров» к омичам

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9, 10 сентября 2023 года состоится важное событие для омского региона — выборы губернатора Омской области. Только от всех нас, зависит, каким будет наш регион. Каких бы политических взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании — это гражданский долг каждого из нас, проявление интересов к своей родине, заботе о её будущем. Убеждена, все мы заинтересованы в том, чтобы возглавил регион достойный, компетентный, энергичный руководитель, способный выполнить волю омичей и оправдать их доверие, обеспечить стабильность, развитие во всех сферах и национальное согласие, готовый отстаивать интересы региона.
На фоне всех внешних угроз и вызовов, стоящих перед нашей страной, СВО и
давление внешних сил требуют задействовать все резервы экономики Омского региона. Благодаря Виталию Павловичу Хоценко: мы наблюдаем, как Омская область выходит на новый уровень развития, в регионе запускаются новые проекты и заключаются новые соглашения по стратегически важным направлениям. Регион получает колоссальный уровень поддержки со стороны федерального центра, в областной бюджет поступает дополнительное финансирование. Виталий Павлович Хоценко обеспечивает организацию постоянного диалога органов власти с населением. Неравнодушен к социальным интересам граждан. Стремится прикладывать все усилия к решению крайне насущной задачи для жителей омского региона — выравнивания уровня доходов жителей Омска и районов области, что позволит снизить объёмы трудовой миграции.
В Омской области сложилась многоуровневая система профессионального образования с многолетними традициями подготовки кадров, дополняемая целымрядом академических вузов и научных организаций. Сегодня интеллектуальный потенциал региона должен быть готов к любым вызовам, продиктованным глобальными переменами в международной обстановке и прогрессом технологий.
Омск — это культурная столица Сибири. При поддержке Виталия Павловича Хоценко проводятся не только «рядовые» концерты, спектакли и выставки, но и фестивали, конкурсы и презентации творческих проектов, многие из которых являются уникальными.
Музеи, архитектурные памятники и мемориалы омской земли хранят память о
богатой истории малой Родины, о героях и выдающихся людях из числа наших земляков. Имена героев ВОВ и СВО при участии Виталия Павловича Хоценко присваиваются образовательным организациям и юнармейским отрядам, памятные доски устанавливаются на фасадах образовательных учреждений. Продолжается создание музейных экспозиций, посвященных истории и героям СВО.
Дорогие омичи! Омская региональная общественная организация «Омский совет ректоров» просит Вас поддержать достойного кандидата на выборах Губернатора Омской области ради будущего нашего Омского региона, своего будущего и будущего своих детей! А мы его будем поддерживать в изменении жизни к лучшему. Ведь только вместе можно преодолеть все сложности!
Председатель Омской региональной общественной организации
«Омский совет ректоров» член-корреспондент РАН профессор М. А. Ливзан
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания „АНТЕННА — 7“. Юридический адрес: 644050, Омская обл., город Омск, ул. 2-я Поселковая, д. 20, кв. 66. ИНН 5505055346.
Заказчик: кандидат на должность Губернатора Омской области Хоценко Виталий Павлович. Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 31 августа 2023 года.
Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Омской области Хоценко Виталия Павловича.