Новый прожиточный минимум, любитель ВАЗа и исчезнувший мальчик. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Новость №1. С 1 января 2024 года в Омской области повысится прожиточный минимум
Сегодня заместитель главы региона Виталий Хоценко подписал указ, согласно которому с начала следующего года прожиточный минимум составит 13 723 рубля, для трудоспособного населения — 14 958 рублей, для пенсионеров — 11 802 рубля, а для детей — 14 169 рублей. От размера прожиточного минимума зависит размер пенсии и детских пособий, алиментов и прочих выплат.
Новость №2. Омич угнал семь «жигулей» за пять месяцев и был задержан полицейскими
С заявлениями об угоне одновременно обратились два омича. В во время следственных проверок оказалось, что в обоих преступлениях виновен один и тот же человек — 27-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. На допросе мужчина рассказал, что за пять месяцев угнал семь отечественных авто, все потому, что в нетрезвом виде не может спокойно проходить мимо автомобилей ВАЗ.
Новость №3. Стали известны подробности исчезновения 11-летнего мальчика в Омске
Школьник пропал вчера утром, 6 сентября, а вечером его обнаружили в гостях у бабушки, где он ночевал и собирался в школу. Оказалось, что мальчик просто хотел погулять, а когда узнал, что его разыскивают, побоялся идти домой. По информации правоохранительных органов, в отношении школьника не совершалось противоправных действий.