Новый прожиточный минимум, любитель ВАЗа и исчезнувший мальчик. Омск сегодня

С заявлениями об угоне одновременно обратились два омича. В во время следственных проверок оказалось, что в обоих преступлениях виновен один и тот же человек — 27-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. На допросе мужчина рассказал, что за пять месяцев угнал семь отечественных авто, все потому, что в нетрезвом виде не может спокойно проходить мимо автомобилей ВАЗ.