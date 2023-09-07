gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2023, 13:31

Published 7 сентября 2023, 13:31

Modified 7 сентября 2023, 13:34

Updated 7 сентября 2023, 13:34

Иллюстрация

Не смог пройти мимо. Полицейские задержали омича, подозреваемого в серии угонов

7 сентября 2023, 13:31
Фото: 1MI
Иллюстрация

Полицейские задержали мужчину, который угонял отечественные авто в центре Омска

Омич признался, что в нетрезвом виде не может спокойно проходить мимо автомобилей ВАЗ, поэтому и совершал преступления.

С заявлением об угоне автомобиля в отдел полиции № 7 обратился 73-летний житель Советского округа. Он рассказал, что неизвестные пытались угнать его машину недалеко от дома на улице Королёва. В это же время было подано еще одно заявление об угоне машины ВАЗ-2107 на улице Ядринцева, только в этот раз в отдел полиции №11.

В ходе проверки, следователи обнаружили украденные «жигули» рядом с домом заявителя. Позже был найден и сам угонщик — им оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.

Установлено, что нарушитель находился в нетрезвом состоянии во время угонов. Сначала он сел в открытый автомобиль ВАЗ-2106, но с заблокированным рулем проехал на нём всего несколько метров и даже не выехал со двора. После этого омич отправился в Амурский поселок. На улице Ядринцева он обратил внимание на ВАЗ-2107, двери которого были незапертыми, и проник в салон. Однако на соседней улице угонщик не справился с управлением, повредил колесо и съехал на обочину.

Вскоре полицейские установили, что эти кражи далеко не единственные. За пять месяцев мужчина угнал 7 автомобилей отечественного производства. По факту всех преступлений возбуждены уголовные дела по по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством».

Омский школьник пытался угнать грузовик с папиной работы
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Видео#Ваз#Кража#Омск#Омская область#Угон#Угон автомобиля#Уголовное дело#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика