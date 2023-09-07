Не смог пройти мимо. Полицейские задержали омича, подозреваемого в серии угонов

Установлено, что нарушитель находился в нетрезвом состоянии во время угонов. Сначала он сел в открытый автомобиль ВАЗ-2106, но с заблокированным рулем проехал на нём всего несколько метров и даже не выехал со двора. После этого омич отправился в Амурский поселок. На улице Ядринцева он обратил внимание на ВАЗ-2107, двери которого были незапертыми, и проник в салон. Однако на соседней улице угонщик не справился с управлением, повредил колесо и съехал на обочину.