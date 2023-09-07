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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:31

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Не поделили дорогу. В Омской области один водитель угрожал другому пистолетом

7 сентября 2023, 09:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

На трассе в Омской области один водитель угрожал другому пистолетом

Нарушителя задержали, а оружие отправили на экспертизу.

В Таврическом районе к полицейским обратился водитель маршрутного автобуса. Мужчина рассказал, что его на трассе обгонял легковой автомобиль Nissan Almera, а мужчина, сидевший за рулем, целился из пистолета в его сторону. В момент происшествия в салоне маршрутки находилось 13 человек.

Полицейские задержали похожий автомобиль на трассе Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка. 21-летний водитель объяснил, что у него произошел конфликт с водителем маршрутки. Молодой человек отдал полицейским пневматический пистолет, оружие отправили на экспертизу.

В отношении нарушителя в дальнейшем будет принято процессуальное решение, а пока на него составили протоколы за выезд на «встречку» и отсутствие страховки.

Ранее Город55 рассказывал, что омич в Санкт-Петербурге утроил стрельбу на Свердловской набережной. На мужчину завели уголовное дело.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Пассажиры#ГИБДД#Пневматический пистолет#Пистолет#Евгений Игишев
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