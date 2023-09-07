Не поделили дорогу. В Омской области один водитель угрожал другому пистолетом

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Таврическом районе к полицейским обратился водитель маршрутного автобуса. Мужчина рассказал, что его на трассе обгонял легковой автомобиль Nissan Almera, а мужчина, сидевший за рулем, целился из пистолета в его сторону. В момент происшествия в салоне маршрутки находилось 13 человек.
Полицейские задержали похожий автомобиль на трассе Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка. 21-летний водитель объяснил, что у него произошел конфликт с водителем маршрутки. Молодой человек отдал полицейским пневматический пистолет, оружие отправили на экспертизу.
В отношении нарушителя в дальнейшем будет принято процессуальное решение, а пока на него составили протоколы за выезд на «встречку» и отсутствие страховки.
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