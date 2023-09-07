Не поделили дорогу. В Омской области один водитель угрожал другому пистолетом

В Таврическом районе к полицейским обратился водитель маршрутного автобуса. Мужчина рассказал, что его на трассе обгонял легковой автомобиль Nissan Almera, а мужчина, сидевший за рулем, целился из пистолета в его сторону. В момент происшествия в салоне маршрутки находилось 13 человек.