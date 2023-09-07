На выставке Comtrans 2023 представили мотор мощностью 240 лошадиных сил

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 07:00
Этот проект разрабатывался долгие годы. Конструкция ЯМЗ-770 прошла одобрение и скоро этот мотор появится на российских грузовиках, пишет Pravda.Ru.
Предварительные данные говорят о том, что ЯМЗ-770 будет доступен в нескольких модификациях с мощностью от 350 до 550 лошадиных сил. В будущем планируется выпускать модели с еще большей мощностью до 620 лошадиных сил, в которых будут использоваться стальные поршни и система двойного наддува.
Первыми покупателями таких моторов станут завод «Урал» и производители железнодорожной техники. Также интерес к мотору проявляют ЛиАЗ и предприятия сельского хозяйства. Практически любой, кто нуждается в мощном дизельном двигателе и ранее использовал китайские агрегаты, найдет в ЯМЗ-770 отличную альтернативу.
Планируется начать продажи ЯМЗ-770 в 2025 году, а предварительная партия моторов может быть выпущена уже к концу 2024 года.