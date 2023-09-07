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На выставке Comtrans 2023 представили мотор мощностью 240 лошадиных сил

7 сентября 2023, 06:54
На выставке Comtrans 2023 была представлена новинка от Ярославского моторного завода. Сейчас проводится тестирование младшей модели ЯМЗ-535 с мощностью 240 лошадиных сил на заводе «Урал». Параллельно с этим начали готовиться к производству более мощной версии, ЯМЗ-770.

Этот проект разрабатывался долгие годы. Конструкция ЯМЗ-770 прошла одобрение и скоро этот мотор появится на российских грузовиках, пишет Pravda.Ru.

Предварительные данные говорят о том, что ЯМЗ-770 будет доступен в нескольких модификациях с мощностью от 350 до 550 лошадиных сил. В будущем планируется выпускать модели с еще большей мощностью до 620 лошадиных сил, в которых будут использоваться стальные поршни и система двойного наддува.

Первыми покупателями таких моторов станут завод «Урал» и производители железнодорожной техники. Также интерес к мотору проявляют ЛиАЗ и предприятия сельского хозяйства. Практически любой, кто нуждается в мощном дизельном двигателе и ранее использовал китайские агрегаты, найдет в ЯМЗ-770 отличную альтернативу.

Планируется начать продажи ЯМЗ-770 в 2025 году, а предварительная партия моторов может быть выпущена уже к концу 2024 года.

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