На выставке Comtrans 2023 представили мотор мощностью 240 лошадиных сил

Предварительные данные говорят о том, что ЯМЗ-770 будет доступен в нескольких модификациях с мощностью от 350 до 550 лошадиных сил. В будущем планируется выпускать модели с еще большей мощностью до 620 лошадиных сил, в которых будут использоваться стальные поршни и система двойного наддува.