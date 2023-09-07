Михаил Шуфутинский удивил присутствующих значительной потерей веса

Когда ему задали вопрос о его значительной потере веса, певец ответил с юмором: «Раньше вы меня просто не замечали». Он также признался, что уже давно не стоял на весах. Шуфутинский объяснил свою новую хорошую форму различными факторами, такими как физическая активность, любовь, правильное питание, интерес к жизни и страсть к путешествиям. Он подчеркнул, что это скорее принятие здорового образа жизни, чем следование строгой диете.