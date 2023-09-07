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Михаил Шуфутинский удивил присутствующих значительной потерей веса

7 сентября 2023, 07:19
Во время премьеры фильма «Это случается с людьми» в Москве, певец Михаил Шуфутинский, известный своим хитом «Третье сентября», удивил гостей значительно похудевшей внешностью. 75-летний артист явился на мероприятие в компании своего сына.

Журналисты заметили его потрясающие изменения и отметили, что за лето он сбросил больше половины своего веса, пишет Pravda.Ru.

Когда ему задали вопрос о его значительной потере веса, певец ответил с юмором: «Раньше вы меня просто не замечали». Он также признался, что уже давно не стоял на весах. Шуфутинский объяснил свою новую хорошую форму различными факторами, такими как физическая активность, любовь, правильное питание, интерес к жизни и страсть к путешествиям. Он подчеркнул, что это скорее принятие здорового образа жизни, чем следование строгой диете.

Ранее певец признал, что его стремление оставаться в хорошей форме было вдохновлено его женой Светланой Уразовой, которая моложе его на 24 года.

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