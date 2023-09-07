Как будут кормить школьников Омска в 2023–2024 году

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
До 2020 года питание в школах было платным. Родители сдавали деньги в фонд класса, чтобы в школьной столовой для ребенка был организован полдник или полноценный обед. Многие предпочитали поступать экономнее и давали школьнику перекус с собой — пару бутербродов в ланч-боксе и горячий чай в термосе. Бесплатный обед в школе могли получить только представители льготных категорий — дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-инвалиды.
Но в 2020 году ситуация изменилась. В марте глава государства подписал указ, согласно которому все учащиеся 1 — 4 классов получают горячее питание в школах. И уже в сентябре ученики начальных классов стали в перерыве между уроками полноценно питаться и получать комплексный обед из двух блюд.
Специально для этих целей в региональные бюджеты поступают дополнительные средства. Разработка меню и контроль за качеством питания осуществляются со стороны общеобразовательного учреждения.
Все учащиеся 1 — 4 классов, независимо от уровня дохода, получают бесплатное питание один раз в день (завтрак или обед). А вот представители льготных категорий имеют право даже на двухразовое питание, оплаченное из бюджета.
Для детей, которые учатся в 1 — 4 классах, специального разрешения на бесплатный обед не нужно. Их право на бесплатное питание в школе закреплено на уровне федерального закона (№ 273-ФЗ). А вот дети из категории льготников, которым положено двухразовое питание в учебном заведении, должны подать заявление на предоставление обеда. Отметим, что право на льготу, по федеральному законодательству, имеют дети-инвалиды и дети-сироты. На региональном уровне льгота предоставляется ученикам из малообеспеченных и многодетных семей, а также из семей, получающих пособие по потере кормильца, дети из семей мобилизованных граждан. Последняя категория (школьники с 1 по 11 классы) имеет право на бесплатное двухразовое горячее питание — то есть завтрак и обед.
Для получения льготы необходимо представить в органы соцзащиты Омска следующие документы:
Прежде чем внедрить новшество по обеспечению горячими завтраками и обедами всех учеников начальных классов, была проведена большая работа. Рабочая комиссия побывала в ряде учебных заведений, чтобы проверить готовность учреждений к организации горячего питания для ребят. Темой отдельных совещаний стала разработка меню. Было утверждено, что все блюда должны отвечать рациону здорового питания — никаких консервантов, фастфуда, снеков, ГМО, химикатов и пр.
Школы вправе разработать меню по своему усмотрению, но в рамках определенного регламента, касающегося качества и свежести продуктов.
В школах Омска детям предлагается меню, согласованное с региональным управлением Роспотребнадзора. Все блюда приготовлены по принципу здорового и правильного питания с щадящей термообработкой, при которой максимально сохраняются все витамины. Речь идет о варке, тушении, запекании.
Так, на завтрак омским школьникам подают каши, омлеты, творожные запеканки, чай без сахара, но с медом. На обед готовят супы (уха, борщ, рассольник, лапша, щи), голубцы, котлеты с гарниром, картофельное пюре с мясной подливой и другие вторые блюда. Из напитков — компоты, морсы, шербеты.
С 2023 года учащиеся 1-4-х классов питаются по новому меню, которое было разработано в ОмГТУ на кафедре «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение», сообщили в департаменте образования.
СМИ сообщают, что депутаты Госдумы в настоящее время прорабатывают вопрос об организации бесплатного горячего питания и для старших классов. Так что, судя по всему, эта перспектива далеко не за горами. Но пока старшеклассники (кроме льготников) платят за завтраки и обеды в школе.
Питание для старшеклассников никак не отличается от обедов начальной школы, разница только в объеме порций, сообщили в департаменте образования. Также старшеклассникам доступен десерт в наборе блюд.
Стоимость платного питания в школах регулируется внутренним положением (или приказом). С 2023 года в школах Омска стоимость горячих обедов, сообщается в новостях, возросла. Если раньше горячий обед стоил 70 рублей, то сегодня от обойдется школьнику в 90-110 рублей.
Казалось бы, что может быть лучше инициативы кормить детей в школе горячими обедами. Но тем не менее реализация идеи принесла не только благодарные отзывы. То тут, то там стали возникать жалобы, недовольство. Дошло до того, что на родительском собрании все чаще стали выступать с вопросом: а можно ли отказаться от школьного питания?
Отвечая на вопросы родителей, вице-мэр Омска Инна Елецкая отметила, что отказаться от завтраков и обедов учащимся начальных классов можно. Ребенок может не ходить в столовую вместе со всеми, а оставаться в классе и перекусывать тем, что дают ему из дома родные. При этом никакого перерасчета и возврата средств не предусмотрено, поскольку деньги на питание родители не сдавали, они выделены из федерального бюджета.
На компенсацию в случае отказа от еды могут рассчитывать только учащиеся 5 — 11 классов, которые платят, чтобы питаться в школе.
Чиновники отмечают, что вопрос об отказе от обедов следует рассматривать как проблему и решать ее по мере возможности. Понятно, что в большинстве случаев дети просто не хотят есть в столовой, поскольку она, по их словам, невкусная, и стоят на своем.
Другое дело, когда на столах у детей оказывается несвежая еда, несущая риск отравлений. Родители всегда могут пожаловаться на питание в школах. К примеру, жалобу можно подать на портале «Госуслуги». Также они могут оставить жалобу в департаменте образования Омска. Жалобу примут операторы горячей линии: 21-09-32.
Мероприятия по проверке качества детского питания в школах Омска проводятся регулярно. Меню корректируется, пополняется новыми продуктами, ведется учет популярных блюд.