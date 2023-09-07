Как будут кормить школьников Омска в 2023–2024 году

Для детей, которые учатся в 1 — 4 классах, специального разрешения на бесплатный обед не нужно. Их право на бесплатное питание в школе закреплено на уровне федерального закона (№ 273-ФЗ). А вот дети из категории льготников, которым положено двухразовое питание в учебном заведении, должны подать заявление на предоставление обеда. Отметим, что право на льготу, по федеральному законодательству, имеют дети-инвалиды и дети-сироты. На региональном уровне льгота предоставляется ученикам из малообеспеченных и многодетных семей, а также из семей, получающих пособие по потере кормильца, дети из семей мобилизованных граждан. Последняя категория (школьники с 1 по 11 классы) имеет право на бесплатное двухразовое горячее питание — то есть завтрак и обед.