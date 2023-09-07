Исследователи разработали метод диагностики хронических болезней почек без биопсии

Было проанализировано 177 различных белков, связанных с заболеваниями почек, и обнаружено, что 40 из них статистически значимы для выявления различий между здоровыми и больными пациентами. На основе этих белков была разработана система машинного обучения, которая может точно выявлять хронические заболевания почек. Также созданный алгоритм может оценивать степень тяжести мембранозной нефропатии, основываясь на концентрации белков GPX3, PLMN и A1AT в образцах.