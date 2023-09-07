Илья Фридман переписал на себя одну из фирм сына

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Published Сегодня, 05:56
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В общество с ограниченной ответственностью «ИТ Бизнес», зарегистрированном в Омске на улице Масленникова, изменилась структура собственности. Уставный капитал, принадлежавший Марку Ильичу Фридману, перешел вчера, 6 сентября, к отцу бизнесмена — Илье Геннадьевичу Фридману.
Официальная специализация «ИТ Бизнеса» — «разработка компьютерного программного обеспечения». В уставном капитале фирмы 10 тысяч рублей, ее выручка за прошлый год превысила 89 млн рублей, а прибыль — 43 млн. Директором ООО является Сергей Вильный, его первый учредитель.
Отметим, что в последние годы Илья Фридман, глава известной в Омске предпринимательской семьи, регулярно переписывает на сына разного рода бизнес-активы. Случается и наоборот, когда собственность Марка Фридмана переходит к отцу. Например, в мае текущего года ООО «Санаторий „Евромед“», в котором Илья Геннадьевич является основным бенефициаром, поглотило ООО «Декойл», на 99,67% принадлежавшее Марку Ильичу.