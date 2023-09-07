Илья Фридман переписал на себя одну из фирм сына

Отметим, что в последние годы Илья Фридман, глава известной в Омске предпринимательской семьи, регулярно переписывает на сына разного рода бизнес-активы. Случается и наоборот, когда собственность Марка Фридмана переходит к отцу. Например, в мае текущего года ООО «Санаторий „Евромед“», в котором Илья Геннадьевич является основным бенефициаром, поглотило ООО «Декойл», на 99,67% принадлежавшее Марку Ильичу.