Хоценко открыл движение на отремонтированном участке дороги Омск-Нижняя Омка

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:19
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поучаствовал в открытии движения по расширенному участке автодороги Омск-Нижняя Омска в сторону Новосибирска. Шестикилометровый участок стал доступен для движения. Его сделали четырехполосным, нанесли разметки, поставили ограждения и остановки в этой зоне, а также сделали освещение.
Дорога соединяет Калачинский, Кормиловский, Горьковский и Нижнеомский районы с Омском. Также она выводит на федеральную трассу Р-254 «Иртыш» в направлении Новосибирска. Ремонт действительно был необходим, так как в последние годы интенсивность движения на автомобильных дорогах, ведущих к областному центру, значительно возросла. На это влияет большое количество садоводческих комплексов за пределами города и развитие жилищного строительства в регионе.
С расширением полос получится разгрузить федеральную трассу Р-254, отметили в пресс-службе правительства Омской области.
«Отремонтирован участок на Сыропятском тракте протяженностью шесть км на выезде из города Омска в сторону Новосибирска. Он всегда был загружен, здесь большая интенсивность движения, очень много автомобилей. Мы и сейчас видим на дороге большое количество машин, но теперь они не скапливаются, не пересекаются со встречным потоком, поскольку разделены барьерным ограждением, что позволит избежать столкновений и травматизма», — отметил Хоценко.
На следующем этапе будет отремонтирован семикилометровый участок дороги по Сыропятскому тракту в сторону Новосибирской области. Также запланирована реконструкция порядка еще четырех км дороги в сторону Омска.
«На следующий год будем уже 17,5 километров хорошей четырехполосной дороги сдавать. И дальше будем строить, продолжать ремонтировать не только областные, местные дороги, но и федеральные, также как на прошлой неделе мы открыли движение на реконструированном участке трассы в сторону Тюмени, а сегодня — на Новосибирск», — подытожил врио губернатора.