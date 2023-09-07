Хоценко открыл движение на отремонтированном участке дороги Омск-Нижняя Омка

Дорога соединяет Калачинский, Кормиловский, Горьковский и Нижнеомский районы с Омском. Также она выводит на федеральную трассу Р-254 «Иртыш» в направлении Новосибирска. Ремонт действительно был необходим, так как в последние годы интенсивность движения на автомобильных дорогах, ведущих к областному центру, значительно возросла. На это влияет большое количество садоводческих комплексов за пределами города и развитие жилищного строительства в регионе.