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Ястребы вырвали победу в овертайме

«Голы будут, надо подождать», — наставник омского «Авангарда» о незабитых шайбах

7 сентября 2023, 18:40
Фото: ХК Авангард
Ястребы вырвали победу в овертайме

Главный тренер омского «Авангарда» рассказал, когда «подтянется» реализация

Михаил Кравец прокомментировал тяжелейшую победу в домашнем матче над «Автомобилистом».

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о нереализованных моментах в игре с екатеринбургским «Автомобилистом», которая закончилась победой «ястребов» в овертайме со счетом 3:2.

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«Моменты есть — голы будут, надо только подождать. Ребята стараются, на тренировках все показывают, так что все будет хорошо. Доработаем какие-то тонкости и нюансы, придет порядок и голы», — уверен Михаил Кравец.

В целом же наставник «ястребов» остался доволен игрой, но признался, что есть детали для доработки.

«Мы ожидали, что будет тяжелая игра, — „Автомобилист“ команда сильная, все звенья и сочетания у них на уровне. Там скоростные ребята, с техникой, потому очень не просто было нам играть. Парни [игроки „Авангарда“] молодцы, что сохраняли темп, что выигрывали борьбу, второй период достойно отыграли, но не много не повезло два раза, — в конце второго и третьего периодов. Нужно играть до конца, будет этот момент дорабатывать. В целом же все старались, все работали на всех парах и выложились до конца», — пояснил Кравец.

Эта победа стала второй для «Авангарда» на старте регулярного Чемпионата КХЛ. Ранее со счетом 2:1 в основное время была повержена новосибирская «Сибирь».

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