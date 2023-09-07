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Михаил Кравец пообещал разобрать все нюансы правил

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец признался, что не знает правила хоккея

7 сентября 2023, 18:17
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец пообещал разобрать все нюансы правил

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец заявил, что надо подучить правила

Наставник «ястребов» прокомментировал пустые ворота в овертайме с «Автомобилистом».

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец объяснил, почему в овертайме с «Автомобилистом» в равных составах ворота «ястребов» были пусты.

«Надо выучить правила (улыбается). Мы до сих пор не знаем, а можно ли вратаря вернуть в такой ситуации, завтра будем уточнять. Лайцман сказал, что не можем. Да, были встречи с судьями, но этот вопрос мы не уточнили», — признался Михаил Кравец.

Напомним, овертайм «Авангард» начинал в большинстве и поменял вратаря на четвертого полевого игрока. В равных составах ворота «ястребов» оставались пустыми чуть более минуты, что едва не привело к забитой шайбе.

«Получается в этой ситуации, когда 10-12 секунд оставалось до выхода удаленного, надо было сделать проброс, чтобы поменять вратаря. Будем над этим думать, не просто так, оказывается, это сделать. Однако мне казалось, что вратаря можно просто вернуть, потому так и получилось», — посетовал Кравец.

В такой ситуации тренер «ястребов», по его заверениям, понадеялся на ребят, которые должны были забивать.

«Я надеялся, что ребята, которые были на льду, со своим мастерством решат этот вопрос. Не получилось. Но потом Шулак сделал прекрасный сейф в воротах, Ткачев отбил коньком от Трямкина, а дальше парни пошли на ворота втроем, доиграли момент до конца и забили».

Добавим, что эта встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Авангарда», который выигрывает второй матч подряд.

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