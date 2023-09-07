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Москва

Главный перевозчик омского мусорного оператора «Экос» переехал в Москву

7 сентября 2023, 10:11
Фото: 1MI
Москва
Прежде компания была прописана в Екатеринбурге.

Закрытое акционерное общество «Экос» обосновалось в Москве. Это следует из официального сообщения «об изменении места нахождения», опубликованном вчера, 6 сентября. Прежде офис компании находился в Екатеринбурге, на Первомайской улице.

Напомним: «Экос» — крупная компания со специализацией «сбор отходов» и почти 10-миллиардным оборотом, работающая в ряде регионов России. В Омской области она стала главным перевозчиком мусорного оператора «Магнит», причем эти фирмы являются аффилированными.

Переезд «Экоса» в столицу происходит на фоне повышенного интереса правоохранительных органов к Степану Пыталеву — бенефициару компании, депутату думы Ханты-Мансийского автономного округа. Город55 писал об обысках, которые прошли в офисах «Экоса» и «Магнита».

Силовики пришли с обыском к бенефициару омской мусорной реформы Степану Пыталеву
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Экос
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