Главный перевозчик омского мусорного оператора «Экос» переехал в Москву

Напомним: «Экос» — крупная компания со специализацией «сбор отходов» и почти 10-миллиардным оборотом, работающая в ряде регионов России. В Омской области она стала главным перевозчиком мусорного оператора «Магнит», причем эти фирмы являются аффилированными.