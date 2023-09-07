Главный перевозчик омского мусорного оператора «Экос» переехал в Москву

Posted 7 сентября 2023, 10:11
Published 7 сентября 2023, 10:11
Modified 7 сентября 2023, 10:13
Updated 7 сентября 2023, 10:13
Закрытое акционерное общество «Экос» обосновалось в Москве. Это следует из официального сообщения «об изменении места нахождения», опубликованном вчера, 6 сентября. Прежде офис компании находился в Екатеринбурге, на Первомайской улице.
Напомним: «Экос» — крупная компания со специализацией «сбор отходов» и почти 10-миллиардным оборотом, работающая в ряде регионов России. В Омской области она стала главным перевозчиком мусорного оператора «Магнит», причем эти фирмы являются аффилированными.
Переезд «Экоса» в столицу происходит на фоне повышенного интереса правоохранительных органов к Степану Пыталеву — бенефициару компании, депутату думы Ханты-Мансийского автономного округа. Город55 писал об обысках, которые прошли в офисах «Экоса» и «Магнита».