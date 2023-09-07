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Дорога на 10 лет Октября будет расширена до четырех полос к 2024 году

7 сентября 2023, 12:40
Фото: 1MI
Иллюстрация
Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на первый этап реконструкции дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт.

Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для реализации проекта уже ведется поиск подрядчика. Результаты электронного аукциона на подготовку рабочей документации и реконструкцию дороги станут известны 11 сентября.

Планируется увеличить ширину проезжей части до 17,3 м и сделать ее четырехполосной. Протяженность участка, который будет подвержен изменениям составит 5,8 км. Завершить проект подрядчик должен до 23 декабря 2024 года.

В администрации города также сообщили, что реконструкция этого участка дороги позволит улучшить транспортную доступность центральной части города и повысить уровень безопасности дорожного движения.

Фото: Администрация Омска
Миллиардный контракт. Омский депстрой ищет реконструктора дороги на 10 лет Октября
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#Дороги#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Строительство дорог#Дорожные работы#Новости#Ремонтные работы#Анастасия Баянова#Расширение дороги
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