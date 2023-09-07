Дорога на 10 лет Октября будет расширена до четырех полос к 2024 году

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для реализации проекта уже ведется поиск подрядчика. Результаты электронного аукциона на подготовку рабочей документации и реконструкцию дороги станут известны 11 сентября.
Планируется увеличить ширину проезжей части до 17,3 м и сделать ее четырехполосной. Протяженность участка, который будет подвержен изменениям составит 5,8 км. Завершить проект подрядчик должен до 23 декабря 2024 года.
В администрации города также сообщили, что реконструкция этого участка дороги позволит улучшить транспортную доступность центральной части города и повысить уровень безопасности дорожного движения.