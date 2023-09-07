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«Догма» подготовила проекты еще двух многоэтажек для омского ЖК «Снегири»

7 сентября 2023, 07:48
Фото: 1MI
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Разрешение на строительство первого дома компании выдали 31 августа 2023 года.

Городу55 стало известно, что специализированному застройщику «Догма-Омск» одобрили проекты строительства жилых домов №2 и №3 на территории ЖК «Снегири» на Московке. Находиться обе многоэтажки будут на улице Светловская.

Проекты, подготовленные индивидуальным предпринимателем Ильей Шагуновым из станицы Тбилисская Краснодарского края, получили положительное заключение экспертизы. В качестве экспертной организации выступило ООО «Топэкспертпроект».

Техническим заказчиком проектной документации стала компания «Служба проектирования» из Краснодара. Ее учредитель и гендиректор Александр Пономаренко также владеет компанией «Догма-сити». Выручка «Службы проектирования», зарегистрированной в декабре 2021 года, по итогам прошлого года составила 149 млн, чистая прибыль — 69,9 млн рублей. Они же работали и над проектом первого дома «Догмы» в Омске.

Напомним, что краснодарская компания «Догма» стала третьим иногородним застройщиком, реализующим в Омске масштабные инвестпроекты. ООО «Догма-Омск» зарегистрировали в декабре 2021 года. Учредителем с октября прошлого года значится Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Фабрика недвижимости». Убытки ООО «Догма-Омск» в прошлом году составили 978 тысяч рублей.

ЖК «Снегири» появится на Московке, хотя изначально краснодарский застройщик хотел разместиться на Левом берегу — в границах улиц Рокоссовского-Лукашевича. Планам, правда, помешала областная прокуратура.

31 августа «Догма» получила от омского департамента архитектуры разрешение на строительство первого дома со встроенным клубом для детей и молодежи. Возводить его будут на земельном участке с кадастровым номером 55:36:170111:4637.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

В рамках первой очереди построят три дома, все 19 многоэтажек планируют возвести до конца 2034 года.

В Омске краснодарской «Догме» разрешили строить первые дома на Московке
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#Общество#Город#Омск#Строительство#Застройщик#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина#Догма
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