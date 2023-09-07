«Догма» подготовила проекты еще двух многоэтажек для омского ЖК «Снегири»

Техническим заказчиком проектной документации стала компания «Служба проектирования» из Краснодара. Ее учредитель и гендиректор Александр Пономаренко также владеет компанией «Догма-сити». Выручка «Службы проектирования», зарегистрированной в декабре 2021 года, по итогам прошлого года составила 149 млн, чистая прибыль — 69,9 млн рублей. Они же работали и над проектом первого дома «Догмы» в Омске.