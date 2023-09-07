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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Директор департамента общественной безопасности мэрии Омска покинет свой пост

Директор департамента общественной безопасности мэрии Омска покинет свой пост

7 сентября 2023, 10:15
Фото: Город55
Евгений Скрипкарев написал заявление по собственному желанию.

Директор департамента общественной безопасности администрации Омска Евгений Скрипкарев покинет свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

«Безусловно, отпускать таких сотрудников жалко. Знаю, что Евгений Анатольевич продолжит работу в другом регионе, в частном секторе. Желаю ему успехов, надежных соратников и достижения поставленных целей», — передает слова градоначальника издание «СуперОмск».

Сергей Шелест добавил, что уход Скрипкарева из городской администрации не связан с избранием вице-мэра Омска Дмитрия Махини главой Томска.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что советник губернатора Омской области, бывший замминистра региональной политики Ярослав Лесовский покинет свой пост. Решение принял врио главы региона Виталий Хоценко.

Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост
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#Политика#Омск#Сергей Шелест#Мэр Омска#Евгений Игишев
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