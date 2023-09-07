Чебурашка, Пушкин и медведь поздравили омских школьников с началом учебного года

Похожая программа прошла и на Кузбассе — в Кемерово и Новокузнецке герои мультфильмов организовали зону для активных и интеллектуальных игр. В Барнауле школьники давали обещания — чаще всего они обещали учиться на одни пятерки, быть хорошим другом и заниматься спортом. В подарок за свои обещания дети получили фирменные подарки.