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Чебурашка, Пушкин и медведь поздравили омских школьников с началом учебного года

Чебурашка, Пушкин и медведь поздравили омских школьников с началом учебного года

7 сентября 2023, 09:10
Фото: 1MI
Сотрудники отделений Сбера в Сибири провели для школьников мероприятие, посвященное началу нового учебного года.

Жители регионов, а также клиенты Сбера с детьми поучаствовали в мастер-классах и интерактивах, а также сфотографировались с ростовыми куклами и специальными гостями.

Так, в Красноярске, Абакане и Кызыле дети вместе с Чебурашкой и крокодилом Геной смастерили для проекта «СБЕРегаем птиц» более пятидесяти скворечников. Их установят в городских и школьных дворах. Все участники экологической викторины получали значок со СберКотом, а те клиенты, кто оформил детскую карту — фирменный шоппер.

Похожая программа прошла и на Кузбассе — в Кемерово и Новокузнецке герои мультфильмов организовали зону для активных и интеллектуальных игр. В Барнауле школьники давали обещания — чаще всего они обещали учиться на одни пятерки, быть хорошим другом и заниматься спортом. В подарок за свои обещания дети получили фирменные подарки.

В Омске посетителей на специальной промо-зоне встречал СберКот, а в Томске — медведь с рассказами о продуктах банка. В Новосибирске актер в костюме Александра Сергеевича Пушкина провел детскую викторину со школьными вопросами.

Всего в активностях Сбера, приуроченных к началу учебного года, приняли участие почти полторы тысячи детей.

«Начало учебного года — важное событие и для детей, и для родителей. В рамках проведенных мероприятий мы не только рассказали о наших специальных продуктах для семей — родительский вклад, детская карта с Чебурашкой, и многое другое, — но и подарили эмоции. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех школьников и студентов с началом учебного года и пожелать всем школьникам и студентам успехов, новых полезных знаний и удачи», — поделился председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.
#Ольга Акамова
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