Август побил рекорды. В Омской области сыграли 1713 свадеб и оформили 826 разводов

Официально в Омской области зарегистрировали 826 разводов, из них 541 — приходится на Омск. Чаще всего разводились в Советском округе (142 развода). Такую картину фиксируют уже третий месяц подряд. Обошлось без разводов в Большеуковском районе, только одна пара распалась в Нижнеомском районе. Всего же за восемь месяцев в регионе зафиксировали 5854 развода, это в 1,4 раза меньше числа зарегистрированных браков.