Август побил рекорды. В Омской области сыграли 1713 свадеб и оформили 826 разводов

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:55
В Управлении ЗАГС Омской области подвели итоги работы за восемь месяцев 2023 года. В августе жители региона заключили больше всего браков с начала года, но также и распалось наибольшее количество пар.
Официально в Омской области зарегистрировали 826 разводов, из них 541 — приходится на Омск. Чаще всего разводились в Советском округе (142 развода). Такую картину фиксируют уже третий месяц подряд. Обошлось без разводов в Большеуковском районе, только одна пара распалась в Нижнеомском районе. Всего же за восемь месяцев в регионе зафиксировали 5854 развода, это в 1,4 раза меньше числа зарегистрированных браков.
Женились в августе в Омской области также чаще, чем в предыдущие семь месяцев. В прошлом месяце в регионе появилось 1713 новых семей, из них в Омске — 1303. Больше всего браков традиционно приходится на Центральный округ Омска (343), в антилидерах рейтинга — Колосовский район, где в августе не заключили ни одного брака.
Отметим, что с начала 2023 года свои отношения в регионе узаконили 8298 пар, меньше всего браков — 565 — заключили в мае.
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