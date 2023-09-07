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В 2023 году август стал рекордным по количеству заключенных омичами браков

Август побил рекорды. В Омской области сыграли 1713 свадеб и оформили 826 разводов

7 сентября 2023, 03:53
Фото: Город55

В 2023 году август стал рекордным по количеству заключенных омичами браков

1303 новых брака приходится на жителей Омска, 410 — на жителей районов.

В Управлении ЗАГС Омской области подвели итоги работы за восемь месяцев 2023 года. В августе жители региона заключили больше всего браков с начала года, но также и распалось наибольшее количество пар.

Официально в Омской области зарегистрировали 826 разводов, из них 541 — приходится на Омск. Чаще всего разводились в Советском округе (142 развода). Такую картину фиксируют уже третий месяц подряд. Обошлось без разводов в Большеуковском районе, только одна пара распалась в Нижнеомском районе. Всего же за восемь месяцев в регионе зафиксировали 5854 развода, это в 1,4 раза меньше числа зарегистрированных браков.

Женились в августе в Омской области также чаще, чем в предыдущие семь месяцев. В прошлом месяце в регионе появилось 1713 новых семей, из них в Омске — 1303. Больше всего браков традиционно приходится на Центральный округ Омска (343), в антилидерах рейтинга — Колосовский район, где в августе не заключили ни одного брака.

Отметим, что с начала 2023 года свои отношения в регионе узаконили 8298 пар, меньше всего браков — 565 — заключили в мае.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Статистика#Разводы#Новости#ЗАГС#Брак#Юлия Истомина
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