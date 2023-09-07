Аналитики Сбера отмечают, что сибиряки готовы дольше копить деньги на вкладе

Кроме того, специалисты отметили прирост вкладов на срок «от 2 до 3 лет», объем которого составил 420% от прошлогоднего количества и достиг 920 миллионов рублей. В некоторых регионах присутствия доля увеличения еще выше — так, в Красноярском, Новосибирском и Абаканском отделениях количество оформленных вкладов в 5, 6 и 7 раз соответственно больше, чем в прошлом году.