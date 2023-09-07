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Published Сегодня, 10:53

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Индия

«Алкогольная Сибирская Группа» зарегистрировала несколько доменов со словом «Индия»

7 сентября 2023, 10:53
Фото: 1MI
Индия
Это может быть связано с планами расширения экспорта.

Общество с ограниченной ответственностью «Алкогольная Сибирская Группа» зарегистрировало вчера, 6 сентября, сразу 4 однотипных доменных имени: «indiaexplore.ru», «india-explore.ru», «explore-india.ru» и «exploreindia.ru». Один из сайтов уже открывается, на главной странице можно увидеть надпись «Откройте Индию» и набор будущих гиперссылок — «виски», «джин», «ром». По-видимому, у компании есть определенные планы, связанные с Индией — одним из главных торговых партнеров России.

Напомним: АСГ — один из крупнейших производителей алкоголя в России. Его главные активы — Омвинпром, расположенный в Омске, и Рузский купажный завод в Подмосковье. Входящее в эту бизнес-группу омское ООО на 100% принадлежит Ларисе Стрелец, его выручка за 2022 год превысила 36 млрд рублей.

«Алкогольной Сибирской Группой» теперь руководят из Подмосковья
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#АСГ#Доменные имена
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