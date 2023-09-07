«Алкогольная Сибирская Группа» зарегистрировала несколько доменов со словом «Индия»

Напомним: АСГ — один из крупнейших производителей алкоголя в России. Его главные активы — Омвинпром, расположенный в Омске, и Рузский купажный завод в Подмосковье. Входящее в эту бизнес-группу омское ООО на 100% принадлежит Ларисе Стрелец, его выручка за 2022 год превысила 36 млрд рублей.