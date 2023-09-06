Вновь Covid. Омичи стали чаще болеть коронавирусом

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В Омской области начала расти заболеваемость коронавирусом. Согласно данным сервиса «Стопкоронавирус», за минувшую неделю с 28 августа по 3 сентября в регионе диагноз подтвердился у 83 человек, 20 пациентов госпитализировали.
Неделей ранее, с 21 по 27 августа, коронавирусом заразились 64 омича. Из них 11 человек положили в больницу.
Ранее в региональном Роспотребнадзоре, рассказали о появлении нового штамма коронавируса. Он называется «эрис». Представители ВОЗ добавили его в список для постоянного отслеживания.