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Вновь Covid. Омичи стали чаще болеть коронавирусом

6 сентября 2023, 09:08
Фото: 1MI
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В Омской области начала расти заболеваемость коронавирусом

За минувшую неделю диагноз подтвердился у 83 человек, 20 пациентов госпитализировали.

В Омской области начала расти заболеваемость коронавирусом. Согласно данным сервиса «Стопкоронавирус», за минувшую неделю с 28 августа по 3 сентября в регионе диагноз подтвердился у 83 человек, 20 пациентов госпитализировали.

Неделей ранее, с 21 по 27 августа, коронавирусом заразились 64 омича. Из них 11 человек положили в больницу.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре, рассказали о появлении нового штамма коронавируса. Он называется «эрис». Представители ВОЗ добавили его в список для постоянного отслеживания.

Омский Роспотребнадзор предупредил о появлении нового штамма коронавируса
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#Коронавирус#Общество#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Медицина#Ковид#Евгений Игишев
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