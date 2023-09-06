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Владимир Путин наградил орденом тракториста из Омской области

Владимир Путин наградил орденом тракториста из Омской области

6 сентября 2023, 05:31
Фото: kremlin.ru
Андрей Гергерт получил награду за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Владимир Путин наградил тракториста-машиниста сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кирова из Омской области Андрея Гергерта орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени. Поощрение омич получил за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Указ о награждении президент подписал в понедельник, 4 сентября.

Ранее Владимир Путин наградил главного балетмейстера омского русского народного хора Зуфара Толбеева орденом Дружбы.

Путин наградил главного балетмейстера омского русского народного хора орденом Дружбы
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#Общество#Омск#Омская область#Владимир Путин#Награда#Орден#Президент#Евгений Игишев
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