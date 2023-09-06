Владимир Путин наградил орденом тракториста из Омской области

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Владимир Путин наградил тракториста-машиниста сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кирова из Омской области Андрея Гергерта орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени. Поощрение омич получил за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Указ о награждении президент подписал в понедельник, 4 сентября.
Ранее Владимир Путин наградил главного балетмейстера омского русского народного хора Зуфара Толбеева орденом Дружбы.