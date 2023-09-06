Виталий Хоценко встретился с жителями Седельниковского района

Во время встречи Хоценко напомнил, что в области стартовал региональный кадровый конкурс «Омская область: ПРОдвижение», победитель которого получит грант на миллион рублей. Также продолжается региональная практика вовлечения жителей обустройство города. В этом году реализуются 70 проектов, предложенных омичами.