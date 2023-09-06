Виталий Хоценко встретился с жителями Седельниковского района

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Во время встречи Хоценко напомнил, что в области стартовал региональный кадровый конкурс «Омская область: ПРОдвижение», победитель которого получит грант на миллион рублей. Также продолжается региональная практика вовлечения жителей обустройство города. В этом году реализуются 70 проектов, предложенных омичами.
«Мы расширяем средства и до трех миллионов рублей увеличиваем верхний предел финансирования каждого проекта. Уверен, пять лет работы в рамках инициативного бюджетирования помогут значительно преобразить наши села и города. Призываю в следующем году активно включаться в эту работу», — отметил Виталий Хоценко.
С жителями Седельниковского района врио губернатора говорил о здравоохранении, ремонте образовательных учреждений, поддержке семей СВО и дорожном строительстве.
Во время встречи было принято решение отремонтировать спортивный зал и заменить окна в нескольких школах. Кроме того, жители рассказали о нехватке общения с главой района.