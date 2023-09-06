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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Виталий Хоценко встретился с жителями Седельниковского района

Виталий Хоценко встретился с жителями Седельниковского района

6 сентября 2023, 10:30
Фото: Правительство Омской области
Сегодня, 6 сентября, врио губернатора обсудил с жителями актуальные вопросы социально-экономического развития.

Во время встречи Хоценко напомнил, что в области стартовал региональный кадровый конкурс «Омская область: ПРОдвижение», победитель которого получит грант на миллион рублей. Также продолжается региональная практика вовлечения жителей обустройство города. В этом году реализуются 70 проектов, предложенных омичами.

«Мы расширяем средства и до трех миллионов рублей увеличиваем верхний предел финансирования каждого проекта. Уверен, пять лет работы в рамках инициативного бюджетирования помогут значительно преобразить наши села и города. Призываю в следующем году активно включаться в эту работу», — отметил Виталий Хоценко.

С жителями Седельниковского района врио губернатора говорил о здравоохранении, ремонте образовательных учреждений, поддержке семей СВО и дорожном строительстве.

Во время встречи было принято решение отремонтировать спортивный зал и заменить окна в нескольких школах. Кроме того, жители рассказали о нехватке общения с главой района.

Фото: Правительство Омской области
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#Омск#Омская область#Врио губернатора Омской области#Новости#Врио губернатора#Анастасия Баянова
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