В центре Омска на Карла Либкнехта появится новый культурно-досуговый центр

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
На одном из земельных участков в центре Омска скоро развернется стройка. Департамент архитектуры и градостроительства 29 августа выдал разрешение на строительство культурно-досугового центра по улице Карла Либкнехта.
Строить новое здание будут на земельном участке с кадастровым номером 55:36:040117:4577. Его площадь составляет 425 кв. м. По сути, культурно-досуговый центр разместится между зданиями, которые занимают кофейня «Азбука кофе» и ресторан «Pinzeria by Bontempi».
Застройщиком выступает омский предприниматель Станислав Коробкин. Ранее ему принадлежали компании «НК-Групп», «Торговый дом „Сибтрейд“», «АНК-Альянс», «НК-Групп плюс» (Москва), «Торговый дом Лидер» (Новосибирск), «НК-Сибирь», «Флагман» (Тюмень) и «Торговый дом НК-Сибирь» (Новосибирск). В настоящий момент все они ликвидированы.
Напомним, что Город55 рассказывал, что гипермаркет OBI 1 сентября окончательно прекратил работу в Омске. Магазин работал на Левом берегу с 2009 года.