В центре Омска на Карла Либкнехта появится новый культурно-досуговый центр

Строить новое здание будут на земельном участке с кадастровым номером 55:36:040117:4577. Его площадь составляет 425 кв. м. По сути, культурно-досуговый центр разместится между зданиями, которые занимают кофейня «Азбука кофе» и ресторан «Pinzeria by Bontempi».