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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

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В центре Омска на Карла Либкнехта появится новый культурно-досуговый центр

6 сентября 2023, 06:44
Фото: Город55
Иллюстрация
Омский департамент архитектуры уже выдал разрешение на строительство.

На одном из земельных участков в центре Омска скоро развернется стройка. Департамент архитектуры и градостроительства 29 августа выдал разрешение на строительство культурно-досугового центра по улице Карла Либкнехта.

Строить новое здание будут на земельном участке с кадастровым номером 55:36:040117:4577. Его площадь составляет 425 кв. м. По сути, культурно-досуговый центр разместится между зданиями, которые занимают кофейня «Азбука кофе» и ресторан «Pinzeria by Bontempi».

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Застройщиком выступает омский предприниматель Станислав Коробкин. Ранее ему принадлежали компании «НК-Групп», «Торговый дом „Сибтрейд“», «АНК-Альянс», «НК-Групп плюс» (Москва), «Торговый дом Лидер» (Новосибирск), «НК-Сибирь», «Флагман» (Тюмень) и «Торговый дом НК-Сибирь» (Новосибирск). В настоящий момент все они ликвидированы.

Напомним, что Город55 рассказывал, что гипермаркет OBI 1 сентября окончательно прекратил работу в Омске. Магазин работал на Левом берегу с 2009 года.

Гипермаркет OBI окончательно закрыл свои двери в Омске
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#Общество#Город#Омск#Строительство#Новости#Департамент архитектуры#Юлия Истомина
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