В Омской области обновили состав антитеррористической комиссии и оперштаба

В Омской области обновили состав антитеррористической комиссии. В нее вошел спикер областного парламента Александр Артемов. Из состава исключили бывшего председателя Заксобрания Владимира Варнавского. Напомним, политик ушел из жизни в конце мая в возрасте 76 лет.