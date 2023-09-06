Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Иллюстрация

В Омской области обновили состав антитеррористической комиссии и оперштаба

6 сентября 2023, 05:08
Фото: 1MI
Иллюстрация
В комиссию по антитеррору включили спикера Заксобрания Александра Артемова.

В Омской области обновили состав антитеррористической комиссии. В нее вошел спикер областного парламента Александр Артемов. Из состава исключили бывшего председателя Заксобрания Владимира Варнавского. Напомним, политик ушел из жизни в конце мая в возрасте 76 лет.

Также внесли изменения в состав оперативного штаба по обеспечению режима базовой готовности. В него вошли зампред областного правительства Алексей Ромахин (в качестве заместителя председателя штаба), спикер Заксобрания Александр Артемов, руководитель Аппарата губернатора Анна Марухина, министр цифрового развития Денис Цуканов, министр финансов Вадим Чеченко. Исключили из оперштаба Владимира Варнавского и первого зампреда правительства Дмитрия Ушакова.

Соответствующий указ 4 сентября подписал исполняющий обязанности губернатора Омской области Валерий Бойко.

Ранее Город55 сообщал, что советник губернатора Омской области, бывший замминистра региональной политики Ярослав Лесовский покинет свой пост. Решение принял врио главы региона Виталий Хоценко.

Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Антитеррор#Врио губернатора Омской области#Правительство#Оперштаб#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Антитеррористическая
Подпишитесь
Без утверждений. Аэропорт «Омск-Федоровка» планируют достроить к 2028 году
Сегодня, 02:46
Фридманы создали еще один санаторий «Евромед»
Сегодня, 04:57
«Помоги расстегнуть штаны». Омичка сообщила о странном мужчине, который ходил у школы
Сегодня, 03:35
Владимир Путин наградил орденом тракториста из Омской области
Сегодня, 05:31
Авиакомпания «Сибирь» получила штраф на 30 тысяч за отказ везти пассажиров в Омск
Сегодня, 05:13