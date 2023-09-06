В Омской области обновили состав антитеррористической комиссии и оперштаба

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
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Updated Сегодня, 05:10
В Омской области обновили состав антитеррористической комиссии. В нее вошел спикер областного парламента Александр Артемов. Из состава исключили бывшего председателя Заксобрания Владимира Варнавского. Напомним, политик ушел из жизни в конце мая в возрасте 76 лет.
Также внесли изменения в состав оперативного штаба по обеспечению режима базовой готовности. В него вошли зампред областного правительства Алексей Ромахин (в качестве заместителя председателя штаба), спикер Заксобрания Александр Артемов, руководитель Аппарата губернатора Анна Марухина, министр цифрового развития Денис Цуканов, министр финансов Вадим Чеченко. Исключили из оперштаба Владимира Варнавского и первого зампреда правительства Дмитрия Ушакова.
Соответствующий указ 4 сентября подписал исполняющий обязанности губернатора Омской области Валерий Бойко.
Ранее Город55 сообщал, что советник губернатора Омской области, бывший замминистра региональной политики Ярослав Лесовский покинет свой пост. Решение принял врио главы региона Виталий Хоценко.