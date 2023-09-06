В Омске закончилась реорганизация МУПа с 7 рублями в уставном капитале

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:25
В омском «Центре изучения проблем искусственных сооружений» закончилась реорганизация. Город55 уже писал о распоряжении мэрии от 17 мая, согласно которому ЦИПИС должен превратиться из муниципального предприятия в казенное учреждение. Вчера, 5 сентября, было подано официальное «заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица».
Название учреждения останется прежним, как и основная специализация — «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие». Просто к 1 января 2025 года, согласно президентскому указу, все МУПы должны прекратить свое существование. Именно по этой причине гостиница «Иртыш» уже превратилась в акционерное общество, «Тепловая компания» переживает такую же трансформацию прямо сейчас, а ЦИПИС в ближайшее время перерегистрируется как КУ.
Директором ЦИПИСа является Александр Гузеев. Отметим, что в уставном капитале учреждения по-прежнему всего 7 (семь) рублей, которые принадлежат администрации Омска.