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мэрия Омска

В Омске закончилась реорганизация МУПа с 7 рублями в уставном капитале

6 сентября 2023, 06:23
Фото: Город55
мэрия Омска
ЦИПИС изучает «проблемы искусственных сооружений».

В омском «Центре изучения проблем искусственных сооружений» закончилась реорганизация. Город55 уже писал о распоряжении мэрии от 17 мая, согласно которому ЦИПИС должен превратиться из муниципального предприятия в казенное учреждение. Вчера, 5 сентября, было подано официальное «заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица».

Название учреждения останется прежним, как и основная специализация — «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие». Просто к 1 января 2025 года, согласно президентскому указу, все МУПы должны прекратить свое существование. Именно по этой причине гостиница «Иртыш» уже превратилась в акционерное общество, «Тепловая компания» переживает такую же трансформацию прямо сейчас, а ЦИПИС в ближайшее время перерегистрируется как КУ.

Директором ЦИПИСа является Александр Гузеев. Отметим, что в уставном капитале учреждения по-прежнему всего 7 (семь) рублей, которые принадлежат администрации Омска.

Омский МУП с 7 рублями в уставном капитале решили переделать в казенное учреждение
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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#МУПы#ЦИПИС
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