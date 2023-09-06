В Омске стартует прокат фильма «Оппенгеймер». Где его можно посмотреть

В омских кинотеатрах с четверга, 7 сентября, начнется прокат фильма «Оппенгеймер» (возрастное ограничение 18+). В настоящее время купить билеты на сеансы можно в «Славе» и «Вавилоне». На сайтах кинотеатров «Кристалл» и «Маяковский» также есть анонс зарубежной ленты, однако точные даты начала проката не указаны.