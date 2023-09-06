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В Омске стартует прокат фильма «Оппенгеймер». Где его можно посмотреть

6 сентября 2023, 08:06
Фото: 1MI
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В омских кинотеатрах начнут показывать фильм «Оппенгеймер»

В настоящее время билеты доступны для бронирования в «Славе» и «Вавилоне».

В омских кинотеатрах с четверга, 7 сентября, начнется прокат фильма «Оппенгеймер» (возрастное ограничение 18+). В настоящее время купить билеты на сеансы можно в «Славе» и «Вавилоне». На сайтах кинотеатров «Кристалл» и «Маяковский» также есть анонс зарубежной ленты, однако точные даты начала проката не указаны.

Стоимость билета в кинотеатре «Вавилон» составляет 230 рублей, а в «Славе» — 200 рублей на дневные сеансы и 300 рублей — на вечерние.

Как рассказал Городу55 директор кинотеатра «Слава» Дмитрий Савельев, каких-либо проблем с прокатом фильма «Оппенгеймер» сейчас нет.

«Зампредседателя правительства, руководитель Совета безопасности, президент сказали: „Берите и пользуйтесь, скачивайте, смотрите“. У нас идут официальные продажи, мы с каждого билета платим налог в бюджет региональный и федеральный», — сообщил Дмитрий Савельев.

«Оппенгеймер» — биографический фильм с элементами триллера режиссера и сценариста Кристофера Нолана, который рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Экранизация книги Кая Берда и Мартина Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея». Главные роли в фильме исполнили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью. Мировая премьера состоялась 12 июля.

Напомним, что ранее самые ожидаемые кинокартины года, «Оппенгеймер» и «Барби», в Министерстве культуры РФ посчитали неподходящими для показа российской аудитории. По мнению представителей ведомства, они не соответствуют духовно-нравственным ценностям страны.

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