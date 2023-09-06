В Омске состоится прощание с вице-спикером омского горсовета Путинцевым

Представители депутата также сообщили, что погребение состоится с 13:30 до 14:00 на кладбище села Усть-Заостровка. Поминальный обед пройдет в гостиничном комплексе «Иртыш», расположенной по адресу ул. Красный путь, 155, к.1. Он начнётся в 15:00.