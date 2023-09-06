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В Омске состоится прощание с вице-спикером омского горсовета Путинцевым

В Омске состоится прощание с вице-спикером омского горсовета Путинцевым

6 сентября 2023, 09:46
Фото: тг-канал Виталия Путинцева
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале депутата Омского городского Совета.

Прощание с первым заместителем председателя горсовета Виталием Путинцевым состоится 9 сентября. Траурная церемония начнется в 11:00, а завершится в 12:30. Пройдет она в в Областном доме ветеранов.

Представители депутата также сообщили, что погребение состоится с 13:30 до 14:00 на кладбище села Усть-Заостровка. Поминальный обед пройдет в гостиничном комплексе «Иртыш», расположенной по адресу ул. Красный путь, 155, к.1. Он начнётся в 15:00.

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#Омск#Омская область#Новости#Траур#Прощание#Председатель#Анастасия Баянова
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