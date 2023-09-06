В Омске состоится прощание с вице-спикером омского горсовета Путинцевым

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Прощание с первым заместителем председателя горсовета Виталием Путинцевым состоится 9 сентября. Траурная церемония начнется в 11:00, а завершится в 12:30. Пройдет она в в Областном доме ветеранов.
Представители депутата также сообщили, что погребение состоится с 13:30 до 14:00 на кладбище села Усть-Заостровка. Поминальный обед пройдет в гостиничном комплексе «Иртыш», расположенной по адресу ул. Красный путь, 155, к.1. Он начнётся в 15:00.