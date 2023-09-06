В Омске наградили победителей и финалистов «Диктанта Победы»

В этом году участие в акции приняли 9285 человек. В связи с высоким интересом к акции количество площадок для проведения акции было увеличено до 300 в сравнении в прошлым годом. «Диктант Победы» прошел во всех 32 муниципальных районах и городе Омске на базе учреждений культуры и образования, силовых структур и правоохранительных органов.