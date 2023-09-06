В Омске наградили победителей и финалистов «Диктанта Победы»

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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Updated Сегодня, 14:32
Основными темами «Диктанта победы» в этом году стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации, прорыв блокады Ленинграда, а также вопросы по Нюрнбергскому процессу. Международная патриотическая акция проводится в регионе при поддержке регионального министерства образования и партии «Единая Россия» в пятый раз.
В этом году участие в акции приняли 9285 человек. В связи с высоким интересом к акции количество площадок для проведения акции было увеличено до 300 в сравнении в прошлым годом. «Диктант Победы» прошел во всех 32 муниципальных районах и городе Омске на базе учреждений культуры и образования, силовых структур и правоохранительных органов.
«Диктант Победы» имеет большое значение для молодого поколения, которое не было свидетелем событий Великой Отечественной войны. Благодаря акции они могут узнать о подвигах своих предков, о трагических страницах истории и о цене, которую пришлось заплатить за победу. Кроме того, проведение диктанта направлено на поддержание патриотических чувств и уважения к традициям страны», — отметил министр образования Омской области Иван Кротт.
Александр Ремизов, региональный координатор партпроекта и директор областной библиотеки им. Пушкина, уверен, напомнил, на что направлена акция и какова ее главная цель.
«Ее цель — продвинуть интерес к знанию истории Великой Отечественной войны, простимулировать стремление к ее изучению. Судя по всему, диктант выполняет свою задачу. Он год от года диктант становится все сложнее, но вы справляетесь с заданиями, ваш результат — настоящее достижение!», — сказал Александр Ремизов, обращаясь к победителям и финалистам акции.
На награждении победителям и финалистам вручили дипломы, а участникам акции «Память в стихотворных строках» и организаторам — благодарственные письма. Также все присутствующие получили книги по истории России.
Лидер фракции «Единая Россия» Александр Артемов отметил рост популярности патриотической акции. Если первом диктанте в Омской области принимало участие чуть более 150 человек, в этом году уже более девяти тысяч участников.
«Как никогда актуально сейчас звучат слова Президента России Владимира Владимировича Путина, сказанные накануне, 5 сентября, на оргкомитете „Победы“ о том, что необходимо тщательно изучать историю, извлекать из нее уроки и делать выводы. И наши ребята как раз показывают своим примером, что нужно изучать историю, делиться знаниями с окружающими», — сообщил председатель Законодательного собрания Омской области.
Председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике заксобрания Павел Коренной отметил, что из года в год все больше людей, в том числе молодых ребят стремится принять участие в «Диктанте победы», увеличивается также количество площадок для проведения.
«Это значит, что у них появляется внутренняя потребность, желание знать больше фактов о Великой Отечественной войне, о нашей Победе», — подчеркнул он.