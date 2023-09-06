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В Омске на охрану метромоста от террористических угроз выделили 16 млн рублей

В Омске на охрану метромоста от террористических угроз выделили 16 млн рублей

6 сентября 2023, 10:45
Фото: Город55
Подрядчику предстоит приступить к работе 1 января 2024 года.

В Омске «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика, который займется защитой метромоста и его эстакады от «противоправных посягательств, а также от АНВ с принятием соответствующих мер реагирования». За охрану моста от возможных террористических угроз готовы заплатить 16,4 млн рублей.

Дежурная смена, которая должна непрерывно следить за метромостом с помощью видеокамер, будет состоять из 4 человек. В задачи сотрудников подрядной организации входит наблюдение за всеми машинами и пешеходами возле моста и реагирование в случае чрезвычайной ситуации, недопущение актов вандализма, а в период навигации — контроль за работой судоходных огней, установленных на пролетных строениях метромоста. К охране подрядчик приступит 1 января следующего года и будет работать до 24 декабря 2024 года. Сутки работы обойдутся в 45,6 тысяч рублей.

Сотрудников подразделения транспортной безопасности оснастят резиновыми палками, наручниками, электрошокерами, радиостанциями и телефонами, средствами принудительной остановки транспорта, портативными регистраторами, электрическими фонарями, защитными жилетами и средствами досмотра, биноклями и противогазами.

Отметим, что охраной метромоста от террористических угроз в 2023 году занималось ООО «Подразделение транспортной безопасности „Рубикон“» из Кургана. Компания снизила начальную цену с 13,1 млн до 9,4 млн рублей.

На омском метромосту до конца лета установят защитные экраны за 2,3 млн рублей
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#Омск#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Охрана#Терроризм#Метромост#Юлия Истомина
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