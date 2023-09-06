В Омске на охрану метромоста от террористических угроз выделили 16 млн рублей

Дежурная смена, которая должна непрерывно следить за метромостом с помощью видеокамер, будет состоять из 4 человек. В задачи сотрудников подрядной организации входит наблюдение за всеми машинами и пешеходами возле моста и реагирование в случае чрезвычайной ситуации, недопущение актов вандализма, а в период навигации — контроль за работой судоходных огней, установленных на пролетных строениях метромоста. К охране подрядчик приступит 1 января следующего года и будет работать до 24 декабря 2024 года. Сутки работы обойдутся в 45,6 тысяч рублей.