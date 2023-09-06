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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

иллюстрация

В Омске краснодарской «Догме» разрешили строить первые дома на Московке

6 сентября 2023, 04:07
Фото: Город55
иллюстрация
Новый ЖК появится в том районе к 2034 году.

Администрация Омска выдала разрешение специализированному застройщику «Догма-Омск». Это дочерняя организация краснодарской группы строительных компаний DOGMA. Она будет строить жилой комплекс на улице Светловская. Соответствующий документ подписан 31 августа.

В планах у девелопера возвести сначала три многоквартирных дома. В них будет вписан клуб для детей и молодежи. Новый ЖК будет называться «Снегири». Проект строительства первого дома получил положительное заключение. В общей сложности на Светловской появятся 19 многоэтажек.

Кстати, на Московке с появлением «Снегирей» построят также три детских сада, школу и поликлинику. В дошкольные учреждения смогут принять 684 ребенка, в учебном заведении будет 1 580 мест.

До конца 2034 года компания планирует реализовать все свои планы. По итогу на Светловской возведут 330 250.26 кв. м жилых помещений.

Компания «Догма» подготовила проект своего первого многоэтажного дома в Омске
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#Омск#Омская область#Строительство#Застройщик#Новости#Жилой комплекс#Алина Ясинская#Догма#Московка
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