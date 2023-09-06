В Омске краснодарской «Догме» разрешили строить первые дома на Московке

В планах у девелопера возвести сначала три многоквартирных дома. В них будет вписан клуб для детей и молодежи. Новый ЖК будет называться «Снегири». Проект строительства первого дома получил положительное заключение. В общей сложности на Светловской появятся 19 многоэтажек.