В Омске краснодарской «Догме» разрешили строить первые дома на Московке

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Администрация Омска выдала разрешение специализированному застройщику «Догма-Омск». Это дочерняя организация краснодарской группы строительных компаний DOGMA. Она будет строить жилой комплекс на улице Светловская. Соответствующий документ подписан 31 августа.
В планах у девелопера возвести сначала три многоквартирных дома. В них будет вписан клуб для детей и молодежи. Новый ЖК будет называться «Снегири». Проект строительства первого дома получил положительное заключение. В общей сложности на Светловской появятся 19 многоэтажек.
Кстати, на Московке с появлением «Снегирей» построят также три детских сада, школу и поликлинику. В дошкольные учреждения смогут принять 684 ребенка, в учебном заведении будет 1 580 мест.
До конца 2034 года компания планирует реализовать все свои планы. По итогу на Светловской возведут 330 250.26 кв. м жилых помещений.