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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Сообщение о пожаре поступило около трех часов дня

В Омске городок Водников окутало дымом. Рассказываем, что произошло

6 сентября 2023, 10:44
Фото: Город55
Сообщение о пожаре поступило около трех часов дня

Городок Водников в Омске окутало дымом из-за пожара в торговом павильоне

От МЧС на месте работали 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Сегодня, 6 сентября, городок Водников в Омске окутало дымом. Причиной стал пожар в одном из торговых павильонов на остановке. В региональном МЧС Городу55 рассказали подробности происшествия.

«В 14:43 поступило сообщение о возгорании. На месте пожара от МЧС России были задействованы 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. Ликвидировано открытое горение в 15:30, в 16:04 пожар полностью потушен», — сообщили спасатели.
Причины пожара предстоит выяснит экспертамПричины пожара предстоит выяснит экспертам
Причины пожара предстоит выяснит экспертам
Фото: Город55

Как рассказали читатели Города55, сегодня утром у павильона рабочие спиливали металлические конструкции, участок у торговой точки был обтянут сигнальной лентой.

Напомним, вчера произошел пожар в свиноводческом комплексе в селе Александровка Азовского немецкого национального района. В огне погибли 4 тысячи животных.

В Омской области при пожаре на свиноферме погибло около 4 тысяч животных
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#Происшествия#Омск#МЧС#Техника#Рабочие#Ликвидация#Дым#Спасатели#Евгений Игишев
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