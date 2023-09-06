В Омске городок Водников окутало дымом. Рассказываем, что произошло

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Сегодня, 6 сентября, городок Водников в Омске окутало дымом. Причиной стал пожар в одном из торговых павильонов на остановке. В региональном МЧС Городу55 рассказали подробности происшествия.
«В 14:43 поступило сообщение о возгорании. На месте пожара от МЧС России были задействованы 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. Ликвидировано открытое горение в 15:30, в 16:04 пожар полностью потушен», — сообщили спасатели.
Как рассказали читатели Города55, сегодня утром у павильона рабочие спиливали металлические конструкции, участок у торговой точки был обтянут сигнальной лентой.
Напомним, вчера произошел пожар в свиноводческом комплексе в селе Александровка Азовского немецкого национального района. В огне погибли 4 тысячи животных.